Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию

Сикорский играл за «Агробизнес» с этого сезона. До этого за лето он чуть не уехал в Бангладеш на зарплату 7х (подвел агент) и поддерживал форму на первенстве Киевской области. В итоге Сикорский стал лучшим бомбардиром команды, а «Агробизнес» к перерыву замер в двух очках от лидерства.

− Расскажите о клубе.

− Молодой клуб из небольшого городка (клуб основан в 2016 году в городе Волочиск Хмельницкой области с населением 19 000 человек. – прим.авт.), в котором все создано для развития футболистов. В команде собраны очень неплохие исполнители, что мы и показали в первом круге. Живем на квартирах, отличное питание, экипировка. Если честно, в Украине мало клубов с такой организацией всего процесса.

− В составе два испанца. Как их заманили в Первую лигу?

− Остап Миронович [Маркевич, главный тренер «Агробизнеса» и сын тренера Мирона Маркевича] работал с ними в «Вильярреале» U-19. Ребята говорили, что просто хотят играть в футбол, доверяют тренеру и приехали развиваться. У них зарплаты небольшие, на уровне вашей ПФЛ.

− Кто владелец клуба?

− Президент [Олег Собуцкий] − очень хороший человек и руководитель, который много вкладывает в свое детище. Команда обута, одета, все накормлены, все выплачивается вовремя. У его компании [«Агробизнес»] поля, на которых растет пшеница, из нее на его же пекарнях пекут хлеб. Его можно купить почти во всех областях Украины.

− Вы часто видели президента?

− Конечно. Всегда помогает, я не могу даже ни одного плохого слова в его сторону сказать.

− Как у вас появилась идея отправиться в Питер?

− Последний раз я был в России где-то в 2002 или 2003 году. Отец – русский, он уже давно умер. Бабушка моя, его мама, тоже из России. У нас [там] осталась бабушкина сестра. Кто знает: может, я вообще больше не увижу своих родственников. Старые люди, все ж может быть.

Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Вот так вот съездил.

− Чем занимались в Питере?

− Питер – красивейший город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало.

− Четыре дня маловато для Питера.

− Конечно, мало, но у меня так получалось по срокам. Начинались сборы уже завтра – 20-го числа (интервью состоялось 19 января − прим.ред.). И я так подгадал. Все не посмотришь. Хотелось и загород съездить: в Царское село, Петергоф, Пушкин, Павловск. Но у нас не было столько времени.