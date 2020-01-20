Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию
В середине января в русское медиаполе ворвалась новость из второй лиги Украины. Клуб «Агробизнес» разорвал контракт со своим лучшим форвардом Игорем Сикорским. Потому что Сикорский съездил в Санкт-Петербург к родственникам, сфотографировался там на фоне российского флага и герба царской России и выложил кадры в инстаграм.
«Агробизнес» и его президент заявили, что это нарушение условий договора и дискредитация имиджа клуба, который поддерживает украинскую армию. Выступление опиралось на слова «враги», «война», «оккупанты», «страна-агрессор».
«Гол» связался с самим Сикорским, чтобы во всем разобраться.
Сикорский играл за «Агробизнес» с этого сезона. До этого за лето он чуть не уехал в Бангладеш на зарплату 7х (подвел агент) и поддерживал форму на первенстве Киевской области. В итоге Сикорский стал лучшим бомбардиром команды, а «Агробизнес» к перерыву замер в двух очках от лидерства.
− Расскажите о клубе.
− Молодой клуб из небольшого городка (клуб основан в 2016 году в городе Волочиск Хмельницкой области с населением 19 000 человек. – прим.авт.), в котором все создано для развития футболистов. В команде собраны очень неплохие исполнители, что мы и показали в первом круге. Живем на квартирах, отличное питание, экипировка. Если честно, в Украине мало клубов с такой организацией всего процесса.
− В составе два испанца. Как их заманили в Первую лигу?
− Остап Миронович [Маркевич, главный тренер «Агробизнеса» и сын тренера Мирона Маркевича] работал с ними в «Вильярреале» U-19. Ребята говорили, что просто хотят играть в футбол, доверяют тренеру и приехали развиваться. У них зарплаты небольшие, на уровне вашей ПФЛ.
− Кто владелец клуба?
− Президент [Олег Собуцкий] − очень хороший человек и руководитель, который много вкладывает в свое детище. Команда обута, одета, все накормлены, все выплачивается вовремя. У его компании [«Агробизнес»] поля, на которых растет пшеница, из нее на его же пекарнях пекут хлеб. Его можно купить почти во всех областях Украины.
− Вы часто видели президента?
− Конечно. Всегда помогает, я не могу даже ни одного плохого слова в его сторону сказать.
− Как у вас появилась идея отправиться в Питер?
− Последний раз я был в России где-то в 2002 или 2003 году. Отец – русский, он уже давно умер. Бабушка моя, его мама, тоже из России. У нас [там] осталась бабушкина сестра. Кто знает: может, я вообще больше не увижу своих родственников. Старые люди, все ж может быть.
Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Вот так вот съездил.
− Чем занимались в Питере?
− Питер – красивейший город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало.
− Четыре дня маловато для Питера.
− Конечно, мало, но у меня так получалось по срокам. Начинались сборы уже завтра – 20-го числа (интервью состоялось 19 января − прим.ред.). И я так подгадал. Все не посмотришь. Хотелось и загород съездить: в Царское село, Петергоф, Пушкин, Павловск. Но у нас не было столько времени.
В самом Питере были практически везде: Эрмитаж, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Дворец Юсуповых. Нам очень понравился город. У меня жена тоже больна историей, так что ходили, смотрели, гуляли. Нам дня не хватало, потому что невозможно все это посмотреть даже за сутки. А тем более там короткий световой день.
− Какие фотки выкладывали в инстаграм?
− Я выкладывал истории – просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России.
− Сразу была какая-то реакция?
− Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.
− В комментариях [под новостью о вашей ситуации] на одном украинском сайте пользователи не понимают, зачем выкладывать фото с двуглавым орлом. Что ответите?
− Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.
Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа.
У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?
− Вы удалили эти фото и закрыли профиль. Почему?
− Он у меня и был закрыт. Всегда было определенное количество друзей, которые на меня подписаны. Я не медийная личность. Я не люблю это все выставлять. Пацаны мне говорят: «Ты же выкидываешь раз в году какую-то фотографию. А тут ты начал выкидывать».
Удалил фотографии чтобы не было шумихи. Хватит. Я просто хочу спокойно играть в футбол.
− Сколько еще действовал ваш контракт?
− У меня оставалось всего полгода.
− Как узнали о его расторжении?
− Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.
− Позвонил до новости на клубном сайте или после?
− До.
− С президентом вы не разговаривали?
− Да, все верно.
− Логично предположить, что это было его решение?
− Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.
− Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?
− Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.
− Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?
− А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол.
− Вы лучший бомбардир клуба в этом сезоне. Что сказали партнеры и тренер?
− Партнеры каждый день звонят, поддерживают. Тренер новый, я его даже не знаю, мы с ним не общались, не работали вместе.
− Подождите, у вас же был тренер.
− С Остапом Маркевичем отдельная история. Он ушел из команды буквально через 2,5-3 месяца после старта чемпионата. У него был свой конфликт, я его выносить из избы не собираюсь.
− Конфликт с президентом клуба?
− Да.
− Вчера вы выложили фото с подписью «Этот человек всегда найдет нужные слова в тяжелый период». Кто с вами на фото?
− Это батюшка. Он всегда поддерживает меня в любой тяжелой ситуации, да и вообще в любой.
− После того, как эта история попала в прессу, какая реакция прилетала вам со стороны?
− Очень много людей написали. 90% – слова поддержки. Самое интересное, что очень много пишут из других стран. Были, конечно, и не очень хорошие фразы в мой адрес, но не без этого.
− Вы говорили, что Шевченко был на хоккее в Питере, а Усик бился в России − и им ничего не было. Как часто в украинском обществе осуждают за поездки в Россию?
− Никто никого не осуждает. У нас и чиновники ездят в Россию. А тут просто взяли обычного человека и начали его прессинговать со всех сторон. Так же тоже не делается.
− Вы помните подобные прецеденты?
− Нет. Мне кажется, это первый раз за все время, что я играю в футбол.
− В 2018-м году была история с вратарем молодежки «Карпат», а год назад – с игроком клуба «Верес».
Летом 2018-го вратарь молодежной команды «Карпат» Михаил Готра опубликовал в соцсетях посты в поддержку сборной России на чемпионате мира. Клуб расторг с ним контракт.
26 февраля 2019-го украинский клуб «Верес» расторг контракт с полузащитником Сергеем Чеботаревым − спустя три дня после подписания. Клуб узнал, что Чеботарев в 2016 году участвовал в чемпионате Крыма и скрыл это при заполнении документов.
− А-а-а, да, точно, что-то было. Вратаря «Карпат» я даже не знаю. А Серега Чеботарев играл в Крыму. Но когда другие футболисты, игравшие в Крыму, приезжали в другие команды, они подписывали контракт и играли дальше. И очень много таких примеров.
− Что это тогда? Показательная порка?
− Получается так, да. У каждого клуба свой устав, вот и все.
− Какие у вас варианты продолжения карьеры?
− Я открыт для предложений. Сегодня из Белоруссии звонили.
− Хотели бы остаться в Украине?
− До этого я думал, что хочу играть только в Украине. Сейчас даже и не знаю. Мне уже неважно, куда ехать и где играть в футбол.
− Трудно теперь будет получить контракт в Украине?
− Нет конечно, вы что? Вы думаете, если меня выгнали из «Агробизнеса», то другие команды не возьмут? Я ж был не последний нападающий в клубе.
У меня зимой были очень хорошие предложения, я просил президента отпустить меня, но он не стал. Так вот получилось, что сейчас отпустил. Я смирился, готовился к продолжению чемпионата. Много работал в отпуске, оставалось 11 матчей, надо было взять максимум очков, выйти в Премьер-лигу и забить еще мячей семь. Но теперь уже я свободный агент.
− Мы с вами разговариваем уже 20 минут, и от вас прет позитив. Как вам это удается?
− Все знают, что я нормальный, добрый, позитивный человек. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Это приносит результаты и на поле, и в жизни, и везде. Не нужно грузиться.
Ну, что мне сейчас пойти повеситься из-за того, что меня выгнали из команды? На этом жизнь не остановилась. Все близкие живы-здоровы – это самое главное.
Деньги? В другой команде буду забивать голы и зарабатывать деньги.