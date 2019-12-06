Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой

− Насколько мне известно, твоя зарплата сейчас около 3 тысяч евро. Эта цифра близка к истине?

− Нет, больше, конечно.

− Окей, отталкиваясь от этой цифры, во сколько раз была больше зарплата в «Анжи»?

− В три раза.

«В какой-то момент бывает у всех молодых: ты чувствуешь себя звездой, хотя ты вообще никто»

− В 16 лет ты уже давал интервью ведущему изданию. От такого не срывало крышу?

− Вроде нет. В какой-то момент, может, чуть сорвало, но позже.

− От чего именно?

− В какой-то момент расслабился в «Анжи». Так бывает у всех молодых. У кого-то это годами тянется, а у меня пару месяцев было. Внутри ты чувствуешь себя звездой, хотя ты вообще никто. Появляются какие-то понты, ненужные интересы, которые отвлекают от футбола: машины, шмотки. Обращаешь на это внимание, хотя это вообще не нужно. У меня рядом были старшие, которые по шапке дали один раз, и я сразу пришел в себя. А я помню таких игроков, имена не буду называть, которые прям вальяжные такие были.

− Про футболистов с Кавказа периодически пишут, что они «переписанные». Как ты думаешь, с чем это связано?

− Внешний вид. У русского пацана может и в 30 борода не вырасти, а у кавказца она уже в 16, ха-ха-ха.

− То же самое говорили и про тебя. В командах подкалывали по этому поводу?

− Когда уже в основе ЦСКА был, ребята постарше шутили: «Старик! Старик!». Это не только мне. Нас было пять кавказцев в команде, всех так называли.

− Дебют за ЦСКА матчем в Лиге чемпионов в 17 лет. Что тебе сказал Слуцкий перед выходом на замену?

− Я точно помню, что до этого я 15 игр сидел в заявке и ни разу не выходил. И тут мы проигрываем «Лиллю» 0:2. Меня выпустили на 8-9 минут. Он попросил больше играть вперед, брать на себя, бить по воротам. Понятно, что я и так был заряжен, плюс слова тренера придавали сил. Тем более терять было нечего.