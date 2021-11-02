Енисей

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Футбол
«Спартак» – «Енисей», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 11 мая
#Кубок России
Футбол
«Спартак» против «Енисея», «Динамо» – «Алания» – полуфиналы Кубка России: итоги жеребьевки
#Кубок России
Футбол
ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
#Кубок России
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
Футбол
«Енисей» хочет аннулировать матч, в котором вел 3:1 к 84-й минуте, но проиграл. Об этом сказал их директор
#Енисей
Футбол
«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала Кубка России
#Спартак
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Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего
#ФНЛ
Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце
#ФНЛ
Еще один русский во Франции. Пишет стихи и уехал за миллион рублей
#Владислав Молчан
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
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#Сергей Чепчугов
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Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
#Енисей
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