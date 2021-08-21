«Енисей» хочет аннулировать матч, в котором вел 3:1 к 84-й минуте, но проиграл. Об этом сказал их директор
«Енисей» проиграл «СКА-Хабаровску» в матче седьмого тура ФНЛ. К 84-й минуте он вел со счетом 3:1, но играл вдевятером после двух удалений:
- 84-я минута – 3:2
- 90-я минута – 3:3
- 90+6-я минута – 3:4
Красные карточки за два предупреждения получили Анзор Саная и Александр Надольский. Директор «Енисея» Алексей Ивахов раскритиковал судейство:
«Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте. Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков, и здесь все совершенно понятно.
Поэтому приложим все усилия для того, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции. Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте».
За семь туров ФНЛ «Енисей» получил шесть красных карточек.