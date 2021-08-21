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#Енисей #ФНЛ #СКА-Хабаровск

«Енисей» хочет аннулировать матч, в котором вел 3:1 к 84-й минуте, но проиграл. Об этом сказал их директор

3 часа назад

«Енисей» проиграл «СКА-Хабаровску» в матче седьмого тура ФНЛ. К 84-й минуте он вел со счетом 3:1, но играл вдевятером после двух удалений:

  • 84-я минута – 3:2
  • 90-я минута – 3:3
  • 90+6-я минута – 3:4

Красные карточки за два предупреждения получили Анзор Саная и Александр Надольский. Директор «Енисея» Алексей Ивахов раскритиковал судейство:

«Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте. Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков, и здесь все совершенно понятно.

Поэтому приложим все усилия для того, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции. Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте».

За семь туров ФНЛ «Енисей» получил шесть красных карточек.

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Караев 69
Караев 84
Грачев 90
Гонгадзе 90
4:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Раздорских 28
Кичин 44
Зотов 81
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Источник:
ФК «Енисей»
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