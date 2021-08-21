Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце
В седьмом туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Енисей». Команда Сергея Юрана прилично начала сезон с 11 очков в первых пяти матчах. Красноярцы, напротив, набрали всего очко в первых четырех играх.
Матч в Хабаровске получился сверхэмоциональным:
💥 В первой тайме голы Раздорских и Кичина с пенальти позволили «Енисею» повести в счете 2:0.
💥 Перед перерывом гости лишились Санаи – он был удален за две желтые карточки.
💥 Во втором тайме на замену вышел форвард «Енисея» Надольский. Что произошло: 52-я минута – выход, 63-я – желтая карточка, 66-я – вторая желтая и удаление. Так «Енисей» остался вдевятером.
💥 На 69-й «СКА-Хабаровск» забил с пенальти, но умудрился пропустить на 80-й, имея на два игрока больше – 1:3!
💥 Сумасшествие дальше: 84-я минута – 2:3, 90-я – 3:3. А шестая добавленная – 4:3. И «СКА-Хабаровск» победил.
Ясно, что для обоих клубов это самый драматичный матч в сезоне. Но для «Енисея» кое-что было привычным. А именно – два удаления, это происходит уже во второй игре подряд.
Всего же за семь туров «Енисей» скопил уже шесть красных карточек.
🟥 Против «Велеса»: Сухомлинов.
🟥 Против «Спартака-2»: Кичин.
🟥 🟥 Против «Олимпа-Долгопрудного»: Рукас и Масловский.
🟥 🟥 Против «СКА-Хабаровска»: Саная и Надольский.
Конечно, удалений меньше, чем голов (8) или очков (7), но совсем ненамного. Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Виктор Тренев был сильно недоволен:
«Какие тут могут быть комментарии, когда команда второй тур подряд доигрывает в восемь полевых? Контролировали первый тайм, по делу вели в счете 2:0, но потом начались судейские решения. Я никогда судей старался не комментировать, но то, что сегодня происходило в их исполнении на поле, я считаю, это полный беспредел. Я надеюсь, соответствующие органы среагируют, потому что мы все говорим о развитии российского футбола».
Юран же говорил о драматичности: «Пока шел на пресс-конференцию, прокручивал в голове: в моей игровой карьере были ли подобные матчи? Ничего на ум не приходит. Скорее всего и не было».