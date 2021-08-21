Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце

В седьмом туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Енисей». Команда Сергея Юрана прилично начала сезон с 11 очков в первых пяти матчах. Красноярцы, напротив, набрали всего очко в первых четырех играх.

Матч в Хабаровске получился сверхэмоциональным:

💥 В первой тайме голы Раздорских и Кичина с пенальти позволили «Енисею» повести в счете 2:0.

💥 Перед перерывом гости лишились Санаи – он был удален за две желтые карточки.

💥 Во втором тайме на замену вышел форвард «Енисея» Надольский. Что произошло: 52-я минута – выход, 63-я – желтая карточка, 66-я – вторая желтая и удаление. Так «Енисей» остался вдевятером.

💥 На 69-й «СКА-Хабаровск» забил с пенальти, но умудрился пропустить на 80-й, имея на два игрока больше – 1:3!

💥 Сумасшествие дальше: 84-я минута – 2:3, 90-я – 3:3. А шестая добавленная – 4:3. И «СКА-Хабаровск» победил.