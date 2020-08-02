«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?» Та самая фраза Юрана, которая уже 13 лет – легенда мемов

Это было в «Шиннике». Юран торопился в аэропорт, а еще всегда подозревал заговор

Август-2007. «Шинник» и КАМАЗ только отыграли матч по нулям. Юран торопил пресс-атташе в Набережных Челнах, чтобы пресс-конференцию начали побыстрее. Потому что потом надо было скорее ехать в аэропорт. Когда пресс-конференция еще не началась, Юран увидел смеющегося журналиста.

Дальше – легендарная фраза Юрана, которая потом разошлась на мемы: «Че ты смеешься? Я не могу понять. Здесь цирк или че, ***?»

Юран долго выяснял, откуда этот журналист. И очень удивился, когда узнал, что журналист из какого-то автомобильного журнала.

Все закончилось мирно: пресс-атташе попросил журналиста выйти из зала, а Юрана – успокоиться. После этого Юран еще пять минут рассказывал о прошедшем матче и респектовал сопернику. Даже сказал, что КАМАЗ может выйти в Премьер-лигу. Никакого продолжения у истории не было.