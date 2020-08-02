«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?» Та самая фраза Юрана, которая уже 13 лет – легенда мемов
Это было в «Шиннике». Юран торопился в аэропорт, а еще всегда подозревал заговор
Август-2007. «Шинник» и КАМАЗ только отыграли матч по нулям. Юран торопил пресс-атташе в Набережных Челнах, чтобы пресс-конференцию начали побыстрее. Потому что потом надо было скорее ехать в аэропорт. Когда пресс-конференция еще не началась, Юран увидел смеющегося журналиста.
Дальше – легендарная фраза Юрана, которая потом разошлась на мемы: «Че ты смеешься? Я не могу понять. Здесь цирк или че, ***?»
Юран долго выяснял, откуда этот журналист. И очень удивился, когда узнал, что журналист из какого-то автомобильного журнала.
Все закончилось мирно: пресс-атташе попросил журналиста выйти из зала, а Юрана – успокоиться. После этого Юран еще пять минут рассказывал о прошедшем матче и респектовал сопернику. Даже сказал, что КАМАЗ может выйти в Премьер-лигу. Никакого продолжения у истории не было.
При Юране «Шинник» с отрывом лидировал в первом дивизионе, но он все равно подозревал заговор. В матче против команды «Содовик» (0:0) у «Шинника» отменили два гола. Юран сказал, что это не случайность: «Кого тут подозревать? «Урал» не снимает задачу, «Терек», «Торпедо», «Анжи». Вот сколько команд, а путевок в Премьер-лигу всего две. Вот и домысливайте».
В тренерской карьере Юрана уже после «Шинника» были и другие пресс-конференции с необычными высказываниями. Так он выступил после одного из матчей в команде «Зоркий», где работал с 2017-го по 2019-й: «Поздравляю соперника с победой, но на таком говне играть, конечно, сложно. Спасибо».
Юран в «Шиннике»: вывел клуб в Премьер-лигу, а потом странно ушел
С ноября 2006 года Сергей Юран работал главным тренером «Шинника». Тогда Юран выполнил задачу и все-таки вернул «Шинник» в Премьер-лигу, а потом ушел из клуба со скандалом. На сайте «Шинника» его увольнение объяснили так:
«Основания: неудовлетворительные спортивные результаты команды; несоблюдение обязательств по контракту, в частности неоднократные нарушение трудовой дисциплины, предусмотренной контрактом, что негативно сказывалось на имидже клуба».
Тогда же на эмоциях выступил сам Сергей Юран: «Сказали только о неудовлетворительных результатах. О каком нарушении контракта они толкуют, если сами его нарушали?! Со мной, например, до сих пор не расплатились за прошлый год. Но я же ни к кому не обращался, никому не жаловался».
Такая ситуация напоминает положение Юрана в «Химках»-2020. Он тоже вывел команду в Премьер-лигу, потом «Химки» его уволили. Сейчас основная причина может быть именно в деньгах. Сергей Егоров пишет, что Юран запросил увеличение контракта в пять раз, а «Химки» от этого отказались. Теперь выплатят Юрану компенсацию за досрочное расторжение контракта.
И очень удивился, когда узнал, что журналист из какого-то автомобильного журнала.
Auto city это не автомобильный журнал. А просто челнинский ежедневник.