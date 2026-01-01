Сергей Юран

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Футбол
Евсеев – о ничьей «Уфы» и «Спартака»: «Все говорили про 6 очков. Где эти 6 очков?»
#Вадим Евсеев
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон. Ранее он хотел жаловаться в УЕФА
#Сергей Юран
Футбол
Юран пожалуется на «Химки» в УЕФА
#Сергей Юран
Футбол
Футболисты «Химок» написали письмо губернатору Московской области, в котором не согласились с увольнением Юрана
#Химки
Футбол
«Химки» объявили об уходе Юрана
#Сергей Юран
Футбол
Юран хочет позвонить Федуну из-за своей отставки из «Химок»
#Сергей Юран
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Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?» Та самая фраза Юрана, которая уже 13 лет – легенда мемов
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#Сергей Юран
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«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?
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#Сергей Юран
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Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился
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#Кубок России
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Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?
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#Химки
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УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир
#Лига чемпионов
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