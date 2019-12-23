УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов в истории Кубка/Лиги чемпионов. В нем представлены 520 клубов, которые когда-либо участвовали в турнире с момента его основания – с 1955 года.

Клубы рассортированы по количеству очков. За победу в матче УЕФА в этом рейтинге начисляет два очка, за ничью – одно.

В топ-10 – по две команды из Испании, Англии, Италии и Португалии, по одной – из Германии и Голландии. Французских нет, ближайший клуб из этой страны – «Лион» (22-й).