УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир
УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов в истории Кубка/Лиги чемпионов. В нем представлены 520 клубов, которые когда-либо участвовали в турнире с момента его основания – с 1955 года.
Клубы рассортированы по количеству очков. За победу в матче УЕФА в этом рейтинге начисляет два очка, за ничью – одно.
В топ-10 – по две команды из Испании, Англии, Италии и Португалии, по одной – из Германии и Голландии. Французских нет, ближайший клуб из этой страны – «Лион» (22-й).
- «Реал» – 600 очков;
- «Бавария» – 474;
- «Барселона» – 446;
- «МЮ» – 374;
- «Ювентус» – 349;
- «Милан» – 314;
- «Ливерпуль» – 289;
- «Бенфика» – 287;
- «Порту» – 277;
- «Аякс» – 266.
Вторую десятку возглавляет киевское «Динамо». Кстати, в ней – половина клубов не из топ-5 лиг, помимо «Динамо» – это «Селтик», «Рейнджерс», «Андерлехт» и «ПСВ».
В рейтинге есть десять российских команд. Вот их места и очки (в скобках – количество сезонов в КЧ/ЛЧ).
- 34. «Спартак» – 111 (20);
- 45. ЦСКА – 92 (15);
- 57. «Зенит» – 70 (9);
- 97. «Локомотив» – 36 (7);
- 163. «Рубин» – 15 (3);
- 214. «Ростов» – 10 (1);
- 339. «Торпедо» – 3 (2);
- 374. «Динамо» – 2 (1);
- 398. «Краснодар» – 2 (1);
- 495. «Алания» – 0 (1).
Из интересного:
• Выше всех наших клубов располагаются, например, «Црвена Звезда», «Галатасарай», «Русенборг», «Панатинаикос», загребское «Динамо», «Спарта» и «Базель».
• «Спартак» – выше «Монако», «Ромы», «Байера», «Марселя», «Ман Сити». ЦСКА опережает «Фейеноорд», «Шальке», «Спортинг».
• Украинские клубы представлены не только «Динамо» и «Шахтером» (32-е место), там есть также «Днепр», «Заря», «Металлист» и «Таврия». Белорусский БАТЭ – на 40-й строчке, он провел на четыре матча меньше ЦСКА, а набрал на десять очков больше.
• У «Спартака» 50-е поражение в КЧ/ЛЧ состоялось на «Энфилде» (0:7), а 40-я победа случилась дома над «Севильей» (5:1).
• Только у «Зенита» из всех российских клубов положительная разница мячей – плюс 11, худшая у ЦСКА – минус 30.
• Гол Фелипе за «Атлетико» в ворота «Локомотива» в шестом туре стал для испанского клуба 200-м забитым в КЧ/ЛЧ.
• У «Реала» – это 50-е участие в турнире, а его следующее поражение будет 100-м.
• В топ-20 есть клуб с отрицательной разницей мячей – это «Андерлехт» (минус 38).
• Самый слабый клуб в истории турнира – люксембургский «Авенир». Он проиграл все свои 12 матчей с разницей мячей 1:56.
Личные заслуги также были учтены. УЕФА подтвердил, что:
• Больше всех матчей провел Икер Касильяс (181);
• Из россиян больше матчей у Сергея Игнашевича (97), столько же, например, у бразильцев Максвелла и Марсело. А меньше сыграли Дель Пьеро, Рибери, Руни, Кака и другие знаменитые футболисты;
• Пятеро россиян преодолели отметку в 50 матчей в ЛЧ, все – бывшие игроки ЦСКА: Игнашевич, Акинфеев, братья Березуцкие и Щенников;
• Лучший бомбардир на данный момент – Криштиану Роналду (129 голов);
• Сергей Юран – лучший из россиян (13), столько же забили, например, Жиру, Швайнштайгер, Давид Сильва, Янкер, Тевес и Подольски.
• В список из игроков, у которых не менее десяти голов, также попали Дзагоев, Широков и Тихонов (по 11).
Полный документ доступен на официальном сайте.