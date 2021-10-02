Сергей Игнашевич

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Футбол
Игнашевич – главный тренер «Балтики»
#Сергей Игнашевич
Футбол
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в РПЛ. Для него матч против «Ростова» – 489-й в чемпионате
#Игорь Акинфеев
Футбол
Игнашевич ушел из «Торпедо». Он работал в клубе с 2019 года
#Сергей Игнашевич
Футбол
Сын Сергея Игнашевича перешел в «Знамя Труда»
#Дмитрий Игнашевич
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России
#Юрий Жирков
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных игроков сборной России
#Юрий Жирков
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Фанаты «Торпедо» прессовали Игнашевича с первого же дня. Но клуб при нем снова валится по весне
#Сергей Игнашевич
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
#Юрий Жирков
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
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#Сергей Чепчугов
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УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир
#Лига чемпионов
Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе
#Игорь Акинфеев
Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями
#ЧМ-2018
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