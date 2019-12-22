Месси не забил 50 голов за год лишь раз в последние 10 лет. Что тогда произошло?

Что же помешало в следующем году? Почему было забито в два раза меньше? Почему Месси не дотянул совсем чуть-чуть до круглой цифры?

Что было у него в 2013-м:

• Месси забил во всех матчах Ла Лиги сезона-2012/13, которые относились к 2013 году, кроме одного – с «Атлетико» в 35-м туре. То есть забил в 14-ти подряд и установил невероятный рекорд турнира – 21 матч кряду с забитыми мячами , учитывая еще семь в конце 2012-го.

• Самой яркой была игра с «Осасуной», где Месси сделал покер – дважды сблизился с вратарем и решил эпизод, замкнул прострел, реализовал пенальти. А на матче с «Райо» он впервые надел капитанскую повязку «Барселоны».

• В сезоне-2013/14 из тех игр, которые проводились в 2013-м, у него восемь мячей в 11 матчах. В Лиге чемпионов девять голов: весной три гола, осенью – шесть. Кстати, пять из этих девяти мячей получил «Милан» – сначала в плей-офф, а через полгода – в группе.

• За сборную Аргентины Месси забил шесть голов. Половина из них – в товарищеском матче с Гватемалой.

Итого 45 голов в 48 матчах, включая товарищеские . Скорострельность на уровне. В чем же тогда проблема?

Она банальна – в 2013 году Месси часто доставали травмы.