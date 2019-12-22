Месси не забил 50 голов за год лишь раз в последние 10 лет. Что тогда произошло?
В 18-м туре чемпионата Испании «Барселона» грохнула «Алавес» 4:1, Месси отметился коронным ударом – крученым и сильным из-за пределов штрафной. Гол стал для него 50-м за год, учитывая забитые мячи за клуб и сборную.
За последние десять лет аргентинец регулярно забивал так много. Кроме 2013-го – там не хватило всего пяти мячей. Зато нечто нереальное было за год до этого – аж 91 гол!
Что же помешало в следующем году? Почему было забито в два раза меньше? Почему Месси не дотянул совсем чуть-чуть до круглой цифры?
Что было у него в 2013-м:
• Месси забил во всех матчах Ла Лиги сезона-2012/13, которые относились к 2013 году, кроме одного – с «Атлетико» в 35-м туре. То есть забил в 14-ти подряд и установил невероятный рекорд турнира – 21 матч кряду с забитыми мячами, учитывая еще семь в конце 2012-го.
• Самой яркой была игра с «Осасуной», где Месси сделал покер – дважды сблизился с вратарем и решил эпизод, замкнул прострел, реализовал пенальти. А на матче с «Райо» он впервые надел капитанскую повязку «Барселоны».
• В сезоне-2013/14 из тех игр, которые проводились в 2013-м, у него восемь мячей в 11 матчах. В Лиге чемпионов девять голов: весной три гола, осенью – шесть. Кстати, пять из этих девяти мячей получил «Милан» – сначала в плей-офф, а через полгода – в группе.
• За сборную Аргентины Месси забил шесть голов. Половина из них – в товарищеском матче с Гватемалой.
Итого 45 голов в 48 матчах, включая товарищеские. Скорострельность на уровне. В чем же тогда проблема?
Она банальна – в 2013 году Месси часто доставали травмы.
• В начале апреля – проблемы с подколенным сухожилием. В четвертьфинале ЛЧ Месси забил «ПСЖ», но сыграл только первый тайм, там же еще добавилась травма задней поверхности бедра. В ответном матче вышел всего на полчаса. В том самом полуфинале, где «Барса» получила в Мюнхене 0:4, Месси сыграл весь матч. В ответной игре его помощь уже не понадобилась, там «Бавария» устроила еще один разгром. По сути, весь апрель он играл с болью.
• Чемпионат Лео не доиграл – в мае проблемы с сухожилием обострились, он выбыл еще на месяц, «Барселона» добывала чемпионство уже без аргентинца. К матчам сборной с колумбийцами и эквадорцами кое-как восстановился, но выходил на замену. Чуть позже был хет-трик в ворота Гватемалы.
• Конец августа, матч за Суперкубок, Месси снова меняют в перерыве – опять заныла задняя поверхность бедра.
• Сентябрь, матч против «Альмерии». Месси забил, а на 28-й минуте заменился. Три недели без футбола.
• Ноябрь, разгром «Бетиса», но в нем Лео не участвовал. Всего 22 минуты и замена, теперь не выдержала двуглавая мышца. До конца года еще 50 дней, но Месси больше не выходил на поле.
Фактически в 2013-м было 120 дней, когда Месси или пропускал игры, или выходил на матчи с повреждениями или на уколах. По сути, треть всего календарного года ему испортили травмы. Это было непривычно (до этого он нечасто выбывал надолго), такого не было и дальше – чтобы столько травм выпадало на конкретный год. Тогда же его часто тошнило и на тренировках, и во время матчей. Проблемы вынудили Лео изменить питание. Эта история известна – для Месси поменяли рацион, чтобы уменьшить количество травм.
Заработало не сразу, но чуть позже. Следующий год Месси начал с дубля в Кубке, но более-менее стабильно начал забивать только с февраля. «Барселона» проиграла «Атлетико» и сражение в ЛЧ, и чемпионат, а сборная Аргентины с ним дошла до финала чемпионата мира. В 2014-м Месси не страдал из-за травм и забил 58 голов. Дальше все было стабильно.