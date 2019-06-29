Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой

Кубок Америки складывался для Аргентины тяжело. Команда проиграла Колумбии, после чего едва попала в плей-офф. Там Аргентина уже буднично разобралась с Венесуэлой (2:0). Счет в такой ситуации – обманная характеристика. Аргентина отдала сопернику мяч, но почти ничего не позволила создать у собственных ворот (один пропущенный удар в створ).

Возможно, на результат матча повлиял и не самый футбольный фактор. Зацените, как эмоционально аргентинские футболисты пели гимн перед стартом встречи. Во весь голос его орал и Лео Месси. Таким вы его не видели никогда – до этого Месси принципиально не хотел произносить слова гимна на предматчевой церемонии.