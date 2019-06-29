Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
Кубок Америки складывался для Аргентины тяжело. Команда проиграла Колумбии, после чего едва попала в плей-офф. Там Аргентина уже буднично разобралась с Венесуэлой (2:0). Счет в такой ситуации – обманная характеристика. Аргентина отдала сопернику мяч, но почти ничего не позволила создать у собственных ворот (один пропущенный удар в створ).
Возможно, на результат матча повлиял и не самый футбольный фактор. Зацените, как эмоционально аргентинские футболисты пели гимн перед стартом встречи. Во весь голос его орал и Лео Месси. Таким вы его не видели никогда – до этого Месси принципиально не хотел произносить слова гимна на предматчевой церемонии.
«Гимн вызывает у всех нас отклик, но каждый воспринимает его по-своему. Мне не нужно петь его, чтобы он что-то значил для меня», – рассказывал Месси в 2015-м. Он обращал внимание на то, что любой человек может по-разному любить свою команду и страну. Главное – доказывать все это на поле.
На этом Кубке Америки Месси снова критиковали за молчание во время гимна. Marca пообщалась с мальчиком Томасом Чавесом, который выходил на поле вместе с Месси. Тот рассказал, что Месси на самом деле напевает гимн, но в этот момент прикрывает рот рукой. Чавес сам слышал это, а на чемпионате мира в России Месси вел себя так:
Фанаты уже отреагировали в твиттере на то, что Месси впервые открыто спел гимн. «Месси поет гимн Аргентины. Я».
«Месси спел гимн, и Аргентина была похожа на команду в первые десять минут. Первоклассные вещи».
«Месси спел гимн. Вау! Может, все обиженные наконец-то замолчат».
В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией. Там не хватит одного пения гимна – от Месси нужны еще и голы. Сегодня Аргентине хватило мячей Мартинеса и Ло Чельсо, а Месси больше мотивировал партнеров на что-то хорошее.