Венесуэла

Подписаться
Сайт
Стадион
Тренер
Хосе Пекерман
Х. Пекерман
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Томас Ринкон Т. Ринкон 		Пол 34 11 0 0 3 1
2
Науэль Феррарези Н. Феррарези 		Защ 23 10 0 0 1 0
13
Хосе Мартинес Х. Мартинес 		Пол 27 10 0 0 2 0
1
Вуйлькер Фариньес В. Фариньес 		Вра 24 9 0 0 0 0
20
Рональд Эрнандес Р. Эрнандес 		Защ 24 8 0 2 4 0
Подробнее
Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
-:-
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Венесуэла
-
Колумбия
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
-:-
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Венесуэла
-
Колумбия
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
-:-
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Венесуэла
-
Колумбия
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
-:-
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Венесуэла
-
Колумбия
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
-:-
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Венесуэла
-
Колумбия
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Боливия
835 208 156 471 1196:1831 780
9
Парагвай
835 105 364 366 471:1201 679
10
Венесуэла
835 156 52 627 728:1565 520
Подробнее
Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
0 : 1
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Венесуэла
0
Колумбия
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Венесуэла
0 : 1
Колумбия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Венесуэла
0
Колумбия
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
26.03.2022 26 марта 2022 сб 2:30
Аргентина
3 : 0
Венесуэла
26.03.2022 26 марта 2022 сб 2:30
17 тур
Аргентина
3
Венесуэла
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
Уругвай
4 : 1
Венесуэла
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
16 тур
Уругвай
4
Венесуэла
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
Уругвай
4 : 1
Венесуэла
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 2:00
16 тур
Уругвай
4
Венесуэла
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
Подробнее
Материалы
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
Все материалы
Последние новости
Футбол
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
#Кубок Америки
Футбол
Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10
#Кубок Америки
Футбол
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
#Кубок Америки
Футбол
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
#Лионель Месси
Все новости