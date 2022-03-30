Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Томас Ринкон Т. Ринкон
|Пол
|34
|11
|0
|0
|3
|1
|
2Науэль Феррарези Н. Феррарези
|Защ
|23
|10
|0
|0
|1
|0
|
13Хосе Мартинес Х. Мартинес
|Пол
|27
|10
|0
|0
|2
|0
|
1Вуйлькер Фариньес В. Фариньес
|Вра
|24
|9
|0
|0
|0
|0
|
20Рональд Эрнандес Р. Эрнандес
|Защ
|24
|8
|0
|2
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|835
|208
|156
|471
|1196:1831
|780
|
9
|835
|105
|364
|366
|471:1201
|679
|
10
|835
|156
|52
|627
|728:1565
|520
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