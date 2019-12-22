Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце
Последний матч года у «Милана» – в 17-м туре в Бергамо против «Аталанты». До этого была неплохая серия из четырех игр без поражений и восемью очками. 0:1 от «Аталанты» после первого тайма – не так уж страшно. Но в последние полчаса полетело все подряд.
Гол Пашалича, точный удар Муриэля, дубль Иличича – в итоге 0:5.
Так крупно клуб не проигрывал аж 21 год. Но это – всего лишь один из ужасов миланского 2019-го.
Проиграли борьбу за место в Лиге чемпионов
«Милан» зимой поменял Игуаина на Пентека – аргентинец ушел в «Челси», поляка купили из «Дженоа». Тот сразу стал забивать, «Милан» набрал неплохую форму и не проигрывал десять матчей подряд во всех турнирах.
А потом повалился. Два очка в шести играх, поражение в дерби. Хотя все равно желанное четвертое место было в трех очках (причем даже за тайм до окончания сезона клуб его занимал!), но и четыре победы на финише никак не помогли. «Милан» закончил пятым и в ЛЧ не попал.
Отстранены от еврокубков. Отказались сами
Причина – нарушение правил ФФП. «Милан» даже не стал ничего оспаривать. Как стало ясно, что в ЛЧ не сыграть – за Лигу Европы клуб бороться не стал, поэтому и судиться тоже отказался.
В «Милане» очень надеялись на переформатирование – новый тренер, новый спортивный директор, несколько качественных трансферов, спокойное и постепенное строительство нового сильного клуба, которому на начальном этапе не нужно отвлекаться на второй по силе еврокубок, а по возможности построить конкурентоспособный коллектив сначала в своем чемпионате.
С другой стороны, от «Милана» уже стали отвыкать и сами еврокубки. В половине из последних шести евросезонов клуб не играл.
Бесконечные смены тренеров
Гаттузо покинул «Милан» по окончании сезона-2018/19. Вместо него назначили Марко Джампаоло, но тот не продержался и восьми матчей – проиграл четыре из семи и был уволен в октябре. Это антирекорд в истории клуба – всего 111 дней работы.
Каким будет продолжение – заранее знали фанаты, они изо всех бастовали против назначения Стефано Пиоли – бывшего тренера «Интера»: протестовали у офиса «Милана» с нецензурными надписями на плакатах, а в твиттере вывели в общемировые тренды хэштег #PioliOut.
Тот все равно возглавил клуб и начал плохо – лишь одна победа в первых шести матчах, половину проиграл. Серия из четырех игр без поражений вроде бы улучшила впечатление, но потом случились 0:5 в Бергамо. «Милан» заканчивает год на десятом месте, а может рухнуть по итогам тура и на 13-е.
Сплошные антирекорды
Тут – коротким списком:
- 4 поражения в 6 стартовых матчах. Впервые за 81 год;
- 10 очков в 8 матчах. Худший старт за 7 лет;
- 14 очков в 13 матчах. Повторение антирекорда в сезоне-2013/14;
- 7 игр без побед в дерби с «Интером» в Серии А. Впервые за 20 лет;
- О чем говорили выше – последний раз 0:5 «Милан» проигрывал 21 год назад;
- Рекордные убытки по итогам сезона-2018/19 – 155,9 млн евро.
А тут – несколько ужасов на данный момент:
- 10-е место, и это пока еще не закончился 17-й тур Серии А;
- О зоне Лиги чемпионов можно не мечтать – до четвертого места 14 очков;
- Отрицательная разница мячей 16:24;
- Реже «Милана» забивают только четыре клуба лиги. Даже главный аутсайдер «Дженоа» забил на гол больше;
- Лидер по «гол плюс пас» в «Милане» – защитник. Это Тео Эрнандес (4+2).
На всякий случай: чаще «Милана» Кубок/Лигу чемпионов выигрывал только «Реал», а в Серии А чаще чемпионом становился только «Ювентус». Сейчас о каких-либо трофеях нельзя даже мечтать. В домашнем чемпионате «Милан» не побеждал восемь лет, в еврокубках – 12, в Кубке Италии – вообще 16. За счастье теперь хотя бы еврокубковое место. Масштабы катастрофы просто поразительны. И это в год 120-летия клуба.