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Стефано Пиоли
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#Милан #Футбол #Серия А #Стефано Пиоли

Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце

22 декабря 2019, 17:18

Последний матч года у «Милана» – в 17-м туре в Бергамо против «Аталанты». До этого была неплохая серия из четырех игр без поражений и восемью очками. 0:1 от «Аталанты» после первого тайма – не так уж страшно. Но в последние полчаса полетело все подряд.

Гол Пашалича, точный удар Муриэля, дубль Иличича – в итоге 0:5.

Так крупно клуб не проигрывал аж 21 год. Но это – всего лишь один из ужасов миланского 2019-го.

Проиграли борьбу за место в Лиге чемпионов

«Милан» зимой поменял Игуаина на Пентека – аргентинец ушел в «Челси», поляка купили из «Дженоа». Тот сразу стал забивать, «Милан» набрал неплохую форму и не проигрывал десять матчей подряд во всех турнирах.

А потом повалился. Два очка в шести играх, поражение в дерби. Хотя все равно желанное четвертое место было в трех очках (причем даже за тайм до окончания сезона клуб его занимал!), но и четыре победы на финише никак не помогли. «Милан» закончил пятым и в ЛЧ не попал.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Отстранены от еврокубков. Отказались сами

Причина – нарушение правил ФФП. «Милан» даже не стал ничего оспаривать. Как стало ясно, что в ЛЧ не сыграть – за Лигу Европы клуб бороться не стал, поэтому и судиться тоже отказался.

В «Милане» очень надеялись на переформатирование – новый тренер, новый спортивный директор, несколько качественных трансферов, спокойное и постепенное строительство нового сильного клуба, которому на начальном этапе не нужно отвлекаться на второй по силе еврокубок, а по возможности построить конкурентоспособный коллектив сначала в своем чемпионате.

С другой стороны, от «Милана» уже стали отвыкать и сами еврокубки. В половине из последних шести евросезонов клуб не играл.

Последний матч «Милана» в еврокубках – поражение от «Олимпиакоса» и вылет на групповой стадии ЛЕ

Xinhua / Global Look Press

Бесконечные смены тренеров

Гаттузо покинул «Милан» по окончании сезона-2018/19. Вместо него назначили Марко Джампаоло, но тот не продержался и восьми матчей – проиграл четыре из семи и был уволен в октябре. Это антирекорд в истории клуба – всего 111 дней работы.

Каким будет продолжение – заранее знали фанаты, они изо всех бастовали против назначения Стефано Пиоли – бывшего тренера «Интера»: протестовали у офиса «Милана» с нецензурными надписями на плакатах, а в твиттере вывели в общемировые тренды хэштег #PioliOut.

Тот все равно возглавил клуб и начал плохо – лишь одна победа в первых шести матчах, половину проиграл. Серия из четырех игр без поражений вроде бы улучшила впечатление, но потом случились 0:5 в Бергамо. «Милан» заканчивает год на десятом месте, а может рухнуть по итогам тура и на 13-е.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сплошные антирекорды

Тут – коротким списком:

  • 4 поражения в 6 стартовых матчах. Впервые за 81 год;
  • 10 очков в 8 матчах. Худший старт за 7 лет;
  • 14 очков в 13 матчах. Повторение антирекорда в сезоне-2013/14;
  • 7 игр без побед в дерби с «Интером» в Серии А. Впервые за 20 лет;
  • О чем говорили выше – последний раз 0:5 «Милан» проигрывал 21 год назад;
  • Рекордные убытки по итогам сезона-2018/19 – 155,9 млн евро.

А тут – несколько ужасов на данный момент:

  • 10-е место, и это пока еще не закончился 17-й тур Серии А;
  • О зоне Лиги чемпионов можно не мечтать – до четвертого места 14 очков;
  • Отрицательная разница мячей 16:24;
  • Реже «Милана» забивают только четыре клуба лиги. Даже главный аутсайдер «Дженоа» забил на гол больше;
  • Лидер по «гол плюс пас» в «Милане» – защитник. Это Тео Эрнандес (4+2).

На всякий случай: чаще «Милана» Кубок/Лигу чемпионов выигрывал только «Реал», а в Серии А чаще чемпионом становился только «Ювентус». Сейчас о каких-либо трофеях нельзя даже мечтать. В домашнем чемпионате «Милан» не побеждал восемь лет, в еврокубках – 12, в Кубке Италии – вообще 16. За счастье теперь хотя бы еврокубковое место. Масштабы катастрофы просто поразительны. И это в год 120-летия клуба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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