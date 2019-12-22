Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце

Последний матч года у «Милана» – в 17-м туре в Бергамо против «Аталанты». До этого была неплохая серия из четырех игр без поражений и восемью очками. 0:1 от «Аталанты» после первого тайма – не так уж страшно. Но в последние полчаса полетело все подряд.

Гол Пашалича, точный удар Муриэля, дубль Иличича – в итоге 0:5 .