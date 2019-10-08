Фанаты «Милана» вывели хэштег #PioliOut в мировые тренды твиттера. Это произошло еще до его назначения

Нам важен хэштег #PioliOut, который сейчас на четвертом месте. Под ним скрывается недовольство фанатов «Милана». Клуб опять хочет сменить тренера: вместо Марко Джампаоло прогнозируют назначение Стефано Пиоли. Последним местом работы Пиоли была «Фиорентина» – он уволился в апреле. До этого «Интер», где не было достижений.

Марко Джампаоло летом собирал новый состав и готовился снова сделать из «Милана» топ-клуб. По результатам пока ничего не получается. В семи играх команда набрала только девять очков. «Милан» выиграл три матча, проиграл четыре, а в таблице занимает только 13-е место. Особенно все плохо в атаке – у «Милана» всего шесть голов.

Об отставке Джампаоло сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. Официально «Милан» еще ничего не подтверждал, но инсайды Ди Марцио по итальянскому футболу обычно сбываются. Он же написал, что в клуб назначат Пиоли. Уже сегодня Пиоли должен подписать контракт, а завтра приступить к обязанностям тренера.

У «Милана» был и еще один кандидат на замену Джампаоло. Лучано Спаллетти даже согласился на трехлетний контракт, но никак не договорится с «Интером» о разрыве соглашения. Команду он уже не тренирует, а зарплату все равно получает. Еще два года «Интер» будет платить Спаллетти по 5 миллионов евро в год, если тот останется без работы.

По хэштегу #PioliOut сейчас можно найти много интересных публикаций. Фанаты «Милана» просят о спасении клуба и реально не понимают, чем Пиоли лучше любого другого тренера. В его тренерской карьере нет ни одного трофея, а последняя работа с нормальным впечатлением была еще в «Лацио» (2014-2016). Сомнительное резюме для роли очередного спасителя.