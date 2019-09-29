«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
C момента старта сезона в Серии А прошло шесть туров. Нетипичное положение в турнирной таблице: «Юве» расположился на втором месте с 16 очками. Первый – «Интер», у него 18 очков и разница мячей 13:2 (забил больше «Юве» и пропустил меньше).
Самое важное, что нужно знать о преображении «Интера» в этом сезоне:
• Руководство потратило почти 140 миллионов евро на новичков. Все вместе принесли 7 голов и 8 голевых передач в этом сезоне Серии А.
При этом побором новичков Беппе Маротта занимался исключительно исходя из предпочтений Антонио Конте. «Конте – великий тренер. Мы доверяем его выбору. Конечно, удалось приобрести не всех футболистов, которых просил Антонио. Но Антонио доволен этой кампанией», – так Маротта прокомментировал трансферное лето.
• Общие результаты впечатляют. 6 побед в 6 матчах. А Антонио Конте стал первым тренером «Интера» в истории, выигравший 6 матчей в чемпионате Италии после назначения.
И да, «Интер» впервые за 53 года выиграл 6 матчей на старте итальянского сезона.
• Самое главное приобретение? Лукаку? Санчес? Нет – Сенси. У него 3+4 по системе «гол+пас» в шести матчах Серии А (если верить Transfermarkt).
Самое замечательное, что Сенси взяли по смешной цене: арендовали на год и прописали сумму выкупа в 22 миллиона евро.
• Еще одна гениальная сделка от Маротты – аренда Алексиса Санчеса. «Интер» взял Санчеса в аренду на сезон, при этом будет платить ему всего лишь 5 миллионов из 12, прописанных в зарплате.
За «Интер» Санчес сыграл 3 матча. Последний (с «Сампдорией») был дебютным для Алексиса в стартовом составе. За 46 минут на поле он забил гол и был удален за симуляцию.
• А еще Конте придумал, как решать проблему с составом. Выгнал Икарди – сразу заиграл Мартинес (в 6 матчах гол и передача), при этом он ни разу не провел полную игру. Помирился с Брозовичем, теперь у того два гола в сезоне Серии А.
Наверное, главная заслуга Конте – работа с защитой. Теперь в центре обороны у «Интера» появляются Годин, Де Врей и Шкриньяр. В среднем в Серии А «Интер» пропускает 0,3 гола за игру – лучше чем было при Моуринью (у того было 1,1 в последнем сезоне).
• Самое интересное, что и Пиоли, и Спаллетти идеально подготовили «Интер» к приходу Конте. Оба приветствовали схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями – это же нравится и Конте. Разнится лишь в том, что, по данным Opta, Д’Амброзио и Асамоа проводят времени в атаке на 10% больше времени, чем это было при Спаллетти.
«Мой футбол всегда организован, у нас есть идея и мы усердно работаем. Я убежден, что мы хорошо сыграли и в других матчах, но сегодня мы сделали это очень хорошо в первом тайме. Нам нужно чаще показывать такую стабильность.
Все наши выступления в этом сезоне показали уровень качества и организованности, но менталитет имеет значение, и нам он нужен, чтобы выходить из сложных ситуаций.
Я тренер, который всегда дает точное представление о футболе своей команде. Кажется, я задаю моду, потому что когда я ездил в Англию, никто не играл в три защитника, потом даже сборная Англии начала играть так. Я возвращаюсь в Италию, и мы видим больше команд с тремя защитниками», – рассказывает о своем футболе Конте.
Внутри «Интера» все спокойно. Вот, что говорят футболисты:
Ромелу Лукаку: «У нас с Конте очень крепкие отношения, в 26 лет я хотел такого тренера, способного мотивировать меня каждый день. Я очень рад быть с ним в этой команде».
Диего Годин: «Иметь тренера, который так сильно верит в свои идеи, важно для игроков на любой стадии сезона».
Стефано Сенси: «Мы должны играть лучше и забивать больше, но результат нас устраивает. С завтрашнего дня можно сосредоточиться на следующей встрече. Перед «Интером» стоит много целей, и мы все работаем над их достижением».
Футболисты «Интера» максимально замотивированы. Кажется, у «Юве» впервые за много лет появился реальный конкурент в борьбе за скудетто.