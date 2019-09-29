«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах

C момента старта сезона в Серии А прошло шесть туров. Нетипичное положение в турнирной таблице: «Юве» расположился на втором месте с 16 очками. Первый – «Интер», у него 18 очков и разница мячей 13:2 (забил больше «Юве» и пропустил меньше).

Самое важное, что нужно знать о преображении «Интера» в этом сезоне:

• Руководство потратило почти 140 миллионов евро на новичков. Все вместе принесли 7 голов и 8 голевых передач в этом сезоне Серии А.

При этом побором новичков Беппе Маротта занимался исключительно исходя из предпочтений Антонио Конте. «Конте – великий тренер. Мы доверяем его выбору. Конечно, удалось приобрести не всех футболистов, которых просил Антонио. Но Антонио доволен этой кампанией», – так Маротта прокомментировал трансферное лето.

• Общие результаты впечатляют. 6 побед в 6 матчах. А Антонио Конте стал первым тренером «Интера» в истории, выигравший 6 матчей в чемпионате Италии после назначения.