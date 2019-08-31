Икарди и «Интер» конфликтуют все лето. Теперь дошло и до суда

Информацию подтвердил и сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В июне, по даннымArenacalcio, Икарди рассматривал возможность подачи в суд на «Интер» по причине травли с целью увольнения – в этом случае Икарди покинул бы «Интер» бесплатно. Прецедент был в 2009 году, когда Горан Пандев судился с «Лацио» – он ушел бесплатно и еще получил компенсацию 170 тысяч евро.

В это время форвардом заинтересовались сразу несколько клубов.

«Рома» готова была включить Джеко в сделку;

«Ювентус» согласился на зарплату игроку в 8 млн евро в год;

«Наполи» мог заплатить и 10 млн в год, а самому «Интеру» – 60 млн за трансфер.

В июле Икарди поехал с «Интером» на предсезонный тур, но позже покинул расположение клуба. Об этом сообщил сам «Интер».