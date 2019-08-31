Мауро Икарди
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#Мауро Икарди #Футбол #Серия А #Интер

Икарди и «Интер» конфликтуют все лето. Теперь дошло и до суда

31 августа 2019, 15:17

История началась еще в мае с назначением Антонио Конте главным тренером «Интера». По данным La Gazzetta dello Sport, Конте сразу же заявил руководству, что не собирается работать с Икарди и будет настаивать на его продаже. Причина – он не хочет допускать нарушение гармонии в команде, а из-за Икарди в предыдущие сезоны в «Интере» была психологическая нестабильность, когда он был лишен капитанской повязки и не играл из-за конфликта.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Информацию подтвердил и сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В июне, по даннымArenacalcio, Икарди рассматривал возможность подачи в суд на «Интер» по причине травли с целью увольнения – в этом случае Икарди покинул бы «Интер» бесплатно. Прецедент был в 2009 году, когда Горан Пандев судился с «Лацио» – он ушел бесплатно и еще получил компенсацию 170 тысяч евро.

В это время форвардом заинтересовались сразу несколько клубов.

  • «Рома» готова была включить Джеко в сделку;
  • «Ювентус» согласился на зарплату игроку в 8 млн евро в год;
  • «Наполи» мог заплатить и 10 млн в год, а самому «Интеру» – 60 млн за трансфер.

В июле Икарди поехал с «Интером» на предсезонный тур, но позже покинул расположение клуба. Об этом сообщил сам «Интер».

Клуб был непреклонен. «Слова Ванды вызвали легкое раздражение. Мы будем продолжать следовать своей линии поведения, и она не изменится», – ответил спортивный директор «Интера» Беппе Маротта.

К концу августа «Интер» нашел способ, как избежать юридических санкций: Икарди допущен до тренировок и сыграет в 10% матчей сезона – в конце сезона в чемпионате, а также в кубковых играх. На матчи Лиги чемпионов он не заявлен.

Тем не менее, Икарди все-таки подал в суд на клуб, об этом сообщила La Gazzetta dello Sport. Футболист намерен вернуться в основную команду и к тому же требует компенсации в размере 1,5 млн евро. В соцсетях даже появилось его заявление.

Днем позже Goal опубликовал слова Икарди – футболист заявил, что никуда уходить не собирается, а в клубе останется еще на два года и будет получать зарплату. «Икарди – больше не часть «Интера», это факт», – ответил Антонио Конте.

В начале августа, по информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» действительно больше не рассматривал Икарди в качестве своего игрока на сезон, но при этом разрешил ему тренироваться и получать зарплату.

Слухи о возможном переходе игрока шли весь август – в «Ювентус», «Наполи» и даже в «Монако». Вариант с монегасками отмела жена и агент футболиста Ванда Нара: «В «Монако» он не перейдет». Позже Ванда дала длинное интервью, из которого стало известно, что:

  • Икарди отклонил все предложения, чтобы остаться в «Интере»;
  • Из «Ювентуса» ни с ним, ни с ней никто не говорил;
  • Остается надежда на то, что Конте все же станет выпускать Икарди на поле.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Трансферное окно в ведущих лигах Европы (кроме Англии) закрывается 2 сентября. Впрочем, вероятность перехода Икарди в другой клуб, судя по всем этим новостям – крайне маловероятна. При всей неоднозначности ситуации грустно другое. Все идет к тому, что Европа теряет яркого форварда на неопределенный срок, и причина тут совсем не в травме.

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