Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
Во Франции скандал. Матч 3 тура между «Ниццей» и «Марселем» был прерван из-за болельщиков. Сначала фанаты «Ниццы» пели кричалку, в которой говорится, как сильно они не любят геев. Еще они просили для геев отдельную парковку возле стадионов. В конце концов на фанатской трибуне «Ниццы» появился баннер: «Bienvenue au groupe Ineos, à Nice aussi on aime la pédale». Он значит: «Добро пожаловать, компания Ineos. Мы в Ницце тоже любим крутить педали».
Смысл простой. Недавно команду купила компания Ineos, которая также владеет правами на велокоманду. Отсюда и слово «pédale» (педали). Кроме того, «pédale» в переводе с французского значит «геи» (к тому же на баннере оно было раскрашено в радужные цвета). Судья, увидев этот баннер, тут же приостановил игру, и команды ушли в подтрибунное помещение. Через десять минут матч возобновился.
Почему такая реакция
Во Франции болельщики активно выступают против гомосексуалистов. В некоторых странах, например, в Германии, футболисты могут открыто сказать о своей ориентации, и им ничего не будет. Во Франции же это грозит травлей.
В конце мая журналисты GetFootballNews сделали интервью с футболистом нетрадиционной ориентации, который предпочел не раскрывать свое имя. Это интервью идеально подчеркивает положение футболистов нетрадиционной ориентации во Франции. В тексте была фраза: «Быть геем во французском футболе совсем не выгодно. Если об этом узнают, я могу потерять все: команду, спонсоров. Я могу лишиться любимого дела из-за своей личной жизни. У меня есть друг, который находится в таком же положении, как и я. На всех мероприятиях он появляется в компании своей подруги, которую называет своей девушкой. Он вынужден вести двойную жизнь, чтобы не потерять ничего».
Из-за этого Лига начала борьбу против притеснения меньшинств еще в марте. Тогда министр спорта Франции Роксана Марасинян предложила несколько вариантов реакции на гомофобные и расистские кричалки. Одна из них – прерывание матчей с последующим переносом на нейтральное поле и штрафом команды, чьи болельщики спровоцировали акцию.
Марасинян вообще борется против притеснения меньшинств во французском спорте. К примеру, в ноябре выяснилось: в академию «ПСЖ» в команды 2013-2018 годов отбирали футболистов по этническому признаку – Марасинян лично занялась расследованием по этой теме.
Болельщики не очень разделяют рвения Марасинян. В матче с «Тулузой» фанаты «ПСЖ» вывесили баннер: «Аресты, гомофобия: чемпионат демагогии начался».
Еще одно обращение было в адрес президента Лиги 1 Натали Буа де ля Тур. Болельщики «Анже» показали баннер: «Арбитры любят *** [член] в заднице — гомофобно ли это для женщин?».
На все эти события уже отреагировала Марасинян: «Я думаю, у болельщиков есть проблемы по этой части. А у Лиги есть проблемы с взаимопонимаем с фанатами. Нам нужно собраться и обсудить все это. На собраниях я бы хотела видеть лидеров фанатских группировок – так мы сможем достичь хотя бы какого-то согласия».