Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига

Почему такая реакция

Во Франции болельщики активно выступают против гомосексуалистов. В некоторых странах, например, в Германии, футболисты могут открыто сказать о своей ориентации, и им ничего не будет. Во Франции же это грозит травлей.

В конце мая журналисты GetFootballNews сделали интервью с футболистом нетрадиционной ориентации, который предпочел не раскрывать свое имя. Это интервью идеально подчеркивает положение футболистов нетрадиционной ориентации во Франции. В тексте была фраза: «Быть геем во французском футболе совсем не выгодно. Если об этом узнают, я могу потерять все: команду, спонсоров. Я могу лишиться любимого дела из-за своей личной жизни. У меня есть друг, который находится в таком же положении, как и я. На всех мероприятиях он появляется в компании своей подруги, которую называет своей девушкой. Он вынужден вести двойную жизнь, чтобы не потерять ничего».

Из-за этого Лига начала борьбу против притеснения меньшинств еще в марте. Тогда министр спорта Франции Роксана Марасинян предложила несколько вариантов реакции на гомофобные и расистские кричалки. Одна из них – прерывание матчей с последующим переносом на нейтральное поле и штрафом команды, чьи болельщики спровоцировали акцию.

Марасинян вообще борется против притеснения меньшинств во французском спорте. К примеру, в ноябре выяснилось: в академию «ПСЖ» в команды 2013-2018 годов отбирали футболистов по этническому признаку – Марасинян лично занялась расследованием по этой теме.

Болельщики не очень разделяют рвения Марасинян. В матче с «Тулузой» фанаты «ПСЖ» вывесили баннер: «Аресты, гомофобия: чемпионат демагогии начался».