Марсель

Марсель
Marseilles
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Хорхе Сампаоли
Х. Сампаоли
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Маттео Гендузи М. Гендузи 		Пол 23 33 3 5 6 0
2
Вильям Салиба В. Салиба 		Защ 21 32 0 0 4 0
4
Бубакар Камара Б. Камара 		Пол 22 29 1 0 4 0
10
Димитри Пайет Д. Пайет 		Пол 35 29 12 9 3 0
16
Пау Лопес П. Лопес 		Вра 27 28 0 1 4 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:05
Лорьян
-:-
Марсель
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:05
Франция. Лига 1 , 36 тур
Лорьян
-
Марсель
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Ренн
-:-
Марсель
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Ренн
-
Марсель
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Марсель
-:-
Страсбур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Марсель
-
Страсбур
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
ПСЖ
35 24 7 4 79:34 79
2
Марсель
35 19 8 8 56:36 65
3
Ренн
35 19 5 11 77:36 62
4
Монако
35 18 8 9 57:35 62
5
Ницца
35 18 7 10 44:29 61
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Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Марсель
0 : 0
Фейеноорд
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
1/2 финала
Марсель
0
Фейеноорд
0
Лига конференций , 1/2 финала
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
Марсель
0 : 3
Лион
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
35 тур
Марсель
0
Лион
3
Франция. Лига 1 , 35 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Фейеноорд
3 : 2
Марсель
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1/2 финала
Фейеноорд
3
Марсель
2
Лига конференций , 1/2 финала
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
Реймс
0 : 1
Марсель
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
34 тур
Реймс
0
Марсель
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Марсель
3 : 2
Нант
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Марсель
3
Нант
2
Франция. Лига 1 , 33 тур
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