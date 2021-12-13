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Жеребьевка Лиги конференций: «Марсель» и «Карабах», «Фенербахче» и «Славия» сыграют в 1/16 финала
58 минут назад
В Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций – третьего по силе футбольного еврокубка. В стыковых матчах сформировались пары:
- 🇫🇷 «Марсель» – 🇦🇿 «Карабах»
- 🇳🇱 ПСВ – 🇮🇱 «Маккаби»
- 🇹🇷 «Фенербахче» – 🇨🇿 «Славия»
- 🇩🇰 «Митьюлланд» – 🇬🇷 ПАОК
- 🏴 «Лестер» – 🇩🇰 «Раннерс»
- 🏴 «Селтик» – 🇳🇴 «Буде-Глимт»
- 🇨🇿 «Спарта» – 🇷🇸 «Партизан»
- 🇦🇹 «Рапид» – 🏴🇳🇱 «Тоттенхэм»/«Витесс»
«Тоттенхэм» не сыграл матч последнего тура группового этапа из-за вспышки коронавируса в команде. Поэтому пока непонятно, кто выйдет из группы – «Тоттенхэм» или «Витесс». УЕФА еще не принял решение по этому матчу.
Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля. В них играют:
- Восемь команд, занявших вторые места в группах Лиги конференций.
- Восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.
Победители пройдут в 1/8 финала и сыграют с победителями групп Лиги конференций. Жеребьевка этого этапа пройдет 25 февраля.
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