Жеребьевка Лиги конференций: «Марсель» и «Карабах», «Фенербахче» и «Славия» сыграют в 1/16 финала

В Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций – третьего по силе футбольного еврокубка. В стыковых матчах сформировались пары:

🇫🇷 «Марсель» – 🇦🇿 «Карабах»

🇳🇱 ПСВ – 🇮🇱 «Маккаби»

🇹🇷 «Фенербахче» – 🇨🇿 «Славия»

🇩🇰 «Митьюлланд» – 🇬🇷 ПАОК

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестер» – 🇩🇰 «Раннерс»

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Селтик» – 🇳🇴 «Буде-Глимт»

🇨🇿 «Спарта» – 🇷🇸 «Партизан»

🇦🇹 «Рапид» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱 «Тоттенхэм»/«Витесс»

«Тоттенхэм» не сыграл матч последнего тура группового этапа из-за вспышки коронавируса в команде. Поэтому пока непонятно, кто выйдет из группы – «Тоттенхэм» или «Витесс». УЕФА еще не принял решение по этому матчу.

Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля. В них играют:

Восемь команд, занявших вторые места в группах Лиги конференций.

Восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

Победители пройдут в 1/8 финала и сыграют с победителями групп Лиги конференций. Жеребьевка этого этапа пройдет 25 февраля.