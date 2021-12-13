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Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: «Зальцбург» и «Бавария», «Атлетико» и «МЮ» сыграют в 1/8 финала
6 минут назад
УЕФА провел повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала прошли по две лучшие команды из каждой группы (всего 16 команд).
- 🇦🇹 «Зальцбург» – 🇩🇪 «Бавария»
- 🇵🇹 «Спортинг» – 🏴 «Манчестер Сити»
- 🇵🇹 «Бенфика» – 🇳🇱 «Аякс»
- 🏴 «Челси» – 🇫🇷 «Лилль»
- 🇪🇸 «Атлетико» – 🏴 «Манчестер Юнайтед»
Материал дополняется
Первые матчи пройдут 15-16/22-23 февраля, ответные – 8-9/15-16 марта.
Предыдущую жеребьевку отменили после технической ошибки. Из-за нее «Манчестер Юнайтед» сначала оказался в одной корзине с «Вильярреалом» (хотя по правилам команды из одной группы не могут играть в 1/8 финала), а потом не попал в корзину при жребии «Атлетико», хотя был его потенциальным соперником.
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