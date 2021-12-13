Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: «Зальцбург» и «Бавария», «Атлетико» и «МЮ» сыграют в 1/8 финала

УЕФА провел повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала прошли по две лучшие команды из каждой группы (всего 16 команд).

🇦🇹 «Зальцбург» – 🇩🇪 «Бавария»

🇵🇹 «Спортинг» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🇵🇹 «Бенфика» – 🇳🇱 «Аякс»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» – 🇫🇷 «Лилль»

🇪🇸 «Атлетико» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»

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Первые матчи пройдут 15-16/22-23 февраля, ответные – 8-9/15-16 марта.

Предыдущую жеребьевку отменили после технической ошибки. Из-за нее «Манчестер Юнайтед» сначала оказался в одной корзине с «Вильярреалом» (хотя по правилам команды из одной группы не могут играть в 1/8 финала), а потом не попал в корзину при жребии «Атлетико», хотя был его потенциальным соперником.

Результаты аннулированной жеребьевки