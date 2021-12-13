Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары

13 декабря в 14:00 по московскому времени была запланирована жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Так как финал пройдет в Санкт-Петербурге, на жеребьевку был вызван Андрей Аршавин.

Пара «Бенфика» – «Реал» была определена сразу без проблем. А потом начались странности.

• В соперники «Вильярреалу» достался «МЮ». Такого быть не может, потому что они встречались в группе. То есть шар с «МЮ» был в корзине возможных соперников «Вильярреала». «Вильярреалу» в итоге достался «Ман Сити».

• Шар с «Ливерпулем» был в корзине возможных соперников «Атлетико», но так нельзя (они тоже играли в одной группе).

• Шар с «МЮ» не был включен в корзину возможных соперников «Атлетико» – ошибка, «МЮ» вполне мог бы попасть на «Атлетико», но попала «Бавария».

• Говорят также, что шар «Реала» был в числе возможных соперников «Вильярреала».

Вот такими были пары: