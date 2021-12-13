Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары

43 минуты назад
Михаил Морозов

УЕФА

13 декабря в 14:00 по московскому времени была запланирована жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Так как финал пройдет в Санкт-Петербурге, на жеребьевку был вызван Андрей Аршавин.

Пара «Бенфика»«Реал» была определена сразу без проблем. А потом начались странности.

• В соперники «Вильярреалу» достался «МЮ». Такого быть не может, потому что они встречались в группе. То есть шар с «МЮ» был в корзине возможных соперников «Вильярреала». «Вильярреалу» в итоге достался «Ман Сити».

• Шар с «Ливерпулем» был в корзине возможных соперников «Атлетико», но так нельзя (они тоже играли в одной группе).

• Шар с «МЮ» не был включен в корзину возможных соперников «Атлетико» – ошибка, «МЮ» вполне мог бы попасть на «Атлетико», но попала «Бавария».

• Говорят также, что шар «Реала» был в числе возможных соперников «Вильярреала».

Вот такими были пары:

Обсуждения разделились сразу на две части – в одной были размышления по поводу новой встречи Роналду против Месси и сильных пар вроде «Бавария» – «Атлетико». С другой – были вопросы по поводу самой жеребьевки и ее нарушений.

В итоге «Атлетико» открыто запротестовал. Они потребовали объяснений от УЕФА.

Есть информация, что «Реал» также высказался о возможной новой жеребьевке: если и назначать ее, то начинать уже после пары «Бенфика» – «Реал», которая появилась без каких-либо нарушений.

УЕФА объяснил это технической проблемой с программным обеспечением от внешнего поставщика. И назначил повторную жеребьевку. В истории Лиги чемпионов подобных казусов на жеребьевках еще не было.

Перед повторной жеребьевкой ЛЧ был жребий плей-офф Лиги конференций. Шесть пар появились без проблем, а потом возникла заминка. Она продолжалась одну-две минуты, хотя ошибок никаких быть не могло и оставалось узнать всего две пары. Позже жеребьевка успешно завершилась.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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