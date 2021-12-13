Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары
13 декабря в 14:00 по московскому времени была запланирована жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Так как финал пройдет в Санкт-Петербурге, на жеребьевку был вызван Андрей Аршавин.
Пара «Бенфика» – «Реал» была определена сразу без проблем. А потом начались странности.
• В соперники «Вильярреалу» достался «МЮ». Такого быть не может, потому что они встречались в группе. То есть шар с «МЮ» был в корзине возможных соперников «Вильярреала». «Вильярреалу» в итоге достался «Ман Сити».
• Шар с «Ливерпулем» был в корзине возможных соперников «Атлетико», но так нельзя (они тоже играли в одной группе).
• Шар с «МЮ» не был включен в корзину возможных соперников «Атлетико» – ошибка, «МЮ» вполне мог бы попасть на «Атлетико», но попала «Бавария».
• Говорят также, что шар «Реала» был в числе возможных соперников «Вильярреала».
Вот такими были пары:
Обсуждения разделились сразу на две части – в одной были размышления по поводу новой встречи Роналду против Месси и сильных пар вроде «Бавария» – «Атлетико». С другой – были вопросы по поводу самой жеребьевки и ее нарушений.
В итоге «Атлетико» открыто запротестовал. Они потребовали объяснений от УЕФА.
Есть информация, что «Реал» также высказался о возможной новой жеребьевке: если и назначать ее, то начинать уже после пары «Бенфика» – «Реал», которая появилась без каких-либо нарушений.
УЕФА объяснил это технической проблемой с программным обеспечением от внешнего поставщика. И назначил повторную жеребьевку. В истории Лиги чемпионов подобных казусов на жеребьевках еще не было.
Перед повторной жеребьевкой ЛЧ был жребий плей-офф Лиги конференций. Шесть пар появились без проблем, а потом возникла заминка. Она продолжалась одну-две минуты, хотя ошибок никаких быть не могло и оставалось узнать всего две пары. Позже жеребьевка успешно завершилась.