Как выглядит заваленный снегом стадион «Аталанты» – от переноса матч Лиги чемпионов не спас даже отряд рабочих с лопатами и воздуходувками

8 декабря определятся не все участники плей-офф Лиги чемпионов. Все из-за коллапса перед матчем «Аталанты» и «Вильярреала». УЕФА просто перенесла эту встречу на следующий день.

Прямо сейчас в Бергамо идет сильнейший снег. Осадки беспрерывно падают второй день подряд и особенно усилились за несколько часов до игры. Итальянские медиа пишут, что это уже повлияло движение не только в городе, но и в самом регионе. Например, затруднено движение на дороге, которая ведет к Милану. Власти уже порекомендовали жителям Бергамо пользоваться общественным транспортом, но не личными автомобилями, и по возможности не выходить из домой до завтрашнего дня.

9 декабря ожидается безоблачная погода – идеально для матча «Аталанты» и «Вильярреала».

А пока такая атмосфера на стадионе: