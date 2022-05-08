Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
4Пау Торрес П. Торрес
|Защ
|25
|29
|4
|0
|5
|0
|
13Херонимо Рульи Х. Рульи
|Вра
|29
|28
|0
|0
|1
|0
|
5Даниэль Парехо Д. Парехо
|Пол
|33
|28
|2
|4
|2
|0
|
14Мануэль Тригерос М. Тригерос
|Пол
|30
|27
|6
|3
|3
|0
|
30Йереми Пино Й. Пино
|Нап
|19
|25
|6
|4
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
5
|34
|17
|7
|10
|56:38
|58
|
6
|34
|15
|11
|8
|33:32
|56
|
7
|34
|14
|10
|10
|54:33
|52
|
8
|34
|13
|12
|9
|41:34
|51
|
9
|34
|12
|9
|13
|35:45
|45
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