Вильярреал

Вильярреал
Villarreal
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
4
Пау Торрес П. Торрес 		Защ 25 29 4 0 5 0
13
Херонимо Рульи Х. Рульи 		Вра 29 28 0 0 1 0
5
Даниэль Парехо Д. Парехо 		Пол 33 28 2 4 2 0
14
Мануэль Тригерос М. Тригерос 		Пол 30 27 6 3 3 0
30
Йереми Пино Й. Пино 		Нап 19 25 6 4 2 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 17:15
Вильярреал
-:-
Севилья
08.05.2022 08 мая 2022 вс 17:15
Испания. Примера , 35 тур
Вильярреал
-
Севилья
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:00
Райо Вальекано
-:-
Вильярреал
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:00
Испания. Примера , 36 тур
Райо Вальекано
-
Вильярреал
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Вильярреал
-:-
Реал Сосьедад
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Вильярреал
-
Реал Сосьедад
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Барселона
-:-
Вильярреал
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Барселона
-
Вильярреал
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
6
Реал Сосьедад
34 15 11 8 33:32 56
7
Вильярреал
34 14 10 10 54:33 52
8
Атлетик
34 13 12 9 41:34 51
9
Осасуна
34 12 9 13 35:45 45
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Результаты
03.05.2022 03 мая 2022 вт 22:00
Вильярреал
2 : 3
Ливерпуль
03.05.2022 03 мая 2022 вт 22:00
1/2 финала
Вильярреал
2
Ливерпуль
3
Лига чемпионов , 1/2 финала
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 15:00
Алавес
2 : 1
Вильярреал
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 15:00
34 тур
Алавес
2
Вильярреал
1
Испания. Примера , 34 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 22:00
Ливерпуль
2 : 0
Вильярреал
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 22:00
1/2 финала
Ливерпуль
2
Вильярреал
0
Лига чемпионов , 1/2 финала
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:30
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:30
33 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Хетафе
1 : 2
Вильярреал
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
32 тур
Хетафе
1
Вильярреал
2
Испания. Примера , 32 тур
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