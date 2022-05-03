«Вильярреал» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вильярреал»

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»;

Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени;

Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.

Первый матч между ними завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0 – тогда были автогол Первиса Эступиньяна и мяч Садио Мане. После той встречи Юрген Клопп говорил: «Было понятно, что нам нужно продолжать давить весь матч. Как только «Вильярреал» преодолевает прессинг, сразу создает угрозу. Но по большей части мы здорово справлялись и провели очень хорошую игру».

Унаи Эмери тоже хвалил соперника: «Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили. Нам не удавалось прорываться вперед, но мы защищались настолько хорошо, насколько могли, чтобы оставить себе шансы перед вторым матчем. На нашем стадионе все будет иначе. Мы будем создавать им намного больше проблем. Это «Ливерпуль», сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться, на следующей неделе шансы у нас будут».

После очного поединка команды по-разному провели время. «Вильярреал» проиграл «Алавесу» и отдалился от еврокубковой зоны чемпионата Испании. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и продолжил гонку за титул чемпиона АПЛ – сейчас он на втором месте и отстает от «Манчестер Сити» всего на 1 очко.