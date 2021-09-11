Лига чемпионов

Дата основания
1955 г.
Наиболее титулованный клуб
Реал (13)
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Материалы
Суперматч «Ман Сити» и «Реала» – самый результативный полуфинал в истории Лиги чемпионов: с пробросом спиной между ног и пенальти паненкой
#Лига чемпионов
«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»
#Бенфика
Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
Почему форвард «Ливерпуля» Фирмино празднует голы высоченным прыжком каратиста. В детстве он крутил сальто, но сейчас боится риска
#Роберто Фирмино
Герой «Вильярреала» – воспитанник, который чуть не бросил футбол. Родители жгли его форму и не пускали на тренировки
#Сэмюэл Чуквуэзе
Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
#Вильярреал
Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов
#Карим Бензема
Игра: вспомните всех тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов – за 4 минуты
#Лига чемпионов
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
#мир
Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола
#Италия
Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»
#Карим Бензема
Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций
#Лига чемпионов
Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ
#Челси
🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!
#Лига чемпионов
Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул
#Карим Бензема
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
Самолет «Ман Сити» приземлился в Ливерпуле из-за шторма. Он не смог сесть в Манчестере, потому что долго боролся с сильным ветром в воздухе
#Манчестер Сити
Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти
#Лионель Месси
Кому Месси забил последний гол за «Барселону»? Какие матчи судил Карасев? Тест «Гола» о том, как хорошо вы смотрели футбол в 2021 году
#Футбол
«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА
#Андрей Аршавин
Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары
#Лига чемпионов
Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
#Вендел
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰
#Зенит
«МЮ» выпустил резервного вратаря, который не играл два года – чтобы в 35 лет он дебютировал в Лиге чемпионов за родной клуб
#Том Хитон
«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год
#Барселона
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
Как выглядит заваленный снегом стадион «Аталанты» – от переноса матч Лиги чемпионов не спас даже отряд рабочих с лопатами и воздуходувками
#Лига чемпионов
Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев
#Магомед Оздоев
«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
#Лига чемпионов
«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
#Лига чемпионов
Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки
#Лига чемпионов