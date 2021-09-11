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Лига чемпионов
Дата основания
1955 г.
Наиболее титулованный клуб
Реал (13)
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Суперматч «Ман Сити» и «Реала» – самый результативный полуфинал в истории Лиги чемпионов: с пробросом спиной между ног и пенальти паненкой
#Лига чемпионов
вчера, 00:39
«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»
#Бенфика
25 апреля, 21:00
Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
14 апреля, 01:24
Почему форвард «Ливерпуля» Фирмино празднует голы высоченным прыжком каратиста. В детстве он крутил сальто, но сейчас боится риска
#Роберто Фирмино
14 апреля, 00:15
Герой «Вильярреала» – воспитанник, который чуть не бросил футбол. Родители жгли его форму и не пускали на тренировки
#Сэмюэл Чуквуэзе
13 апреля, 03:39
Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
#Вильярреал
13 апреля, 01:07
Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов
#Карим Бензема
07 апреля, 01:15
Игра: вспомните всех тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов – за 4 минуты
#Лига чемпионов
22 марта, 23:30
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
#мир
11 сентября 2021, 11:20
Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола
#Италия
12 июля 2021, 05:02
Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»
#Карим Бензема
06 апреля, 23:35
Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций
#Лига чемпионов
18 марта, 12:45
Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ
#Челси
17 марта, 01:15
🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!
#Лига чемпионов
08 марта, 14:20
Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул
#Карим Бензема
10 марта, 01:44
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
28 февраля, 20:47
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
23 февраля, 08:00
Самолет «Ман Сити» приземлился в Ливерпуле из-за шторма. Он не смог сесть в Манчестере, потому что долго боролся с сильным ветром в воздухе
#Манчестер Сити
17 февраля, 12:04
Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти
#Лионель Месси
16 февраля, 01:05
Кому Месси забил последний гол за «Барселону»? Какие матчи судил Карасев? Тест «Гола» о том, как хорошо вы смотрели футбол в 2021 году
#Футбол
21 декабря 2021, 20:28
«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА
#Андрей Аршавин
14 декабря 2021, 16:38
Впервые в истории УЕФА назначил повторную жеребьевку Лиги чемпионов: сбой программы повлек нарушения и неправильные пары
#Лига чемпионов
13 декабря 2021, 16:29
Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
#Вендел
02 ноября 2021, 16:55
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
09 декабря 2021, 16:49
Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰
#Зенит
09 декабря 2021, 13:47
«МЮ» выпустил резервного вратаря, который не играл два года – чтобы в 35 лет он дебютировал в Лиге чемпионов за родной клуб
#Том Хитон
09 декабря 2021, 03:04
«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год
#Барселона
09 декабря 2021, 02:18
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая 2021, 10:45
Как выглядит заваленный снегом стадион «Аталанты» – от переноса матч Лиги чемпионов не спас даже отряд рабочих с лопатами и воздуходувками
#Лига чемпионов
09 декабря 2021, 00:10
Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев
#Магомед Оздоев
08 декабря 2021, 23:29
«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
#Лига чемпионов
08 декабря 2021, 02:28
«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
#Лига чемпионов
08 декабря 2021, 01:03
Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки
#Лига чемпионов
25 мая 2021, 22:23
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