Суперматч «Ман Сити» и «Реала» – самый результативный полуфинал в истории Лиги чемпионов: с пробросом спиной между ног и пенальти паненкой

«Реал» завершил матч без разгрома именно из-за очередных рекордов Бензема

Сейчас Карим Бензема забивает в четырех подряд матчах Лиги чемпионов. Его общий показатель за эти игры – девять голов. В них входят хет-трики «ПСЖ» и «Челси», еще один гол «Челси» и дубль в ворота «Ман Сити». В чемпионате Испании Бензема еще до завершения сезона вышел на лучшую карьерную статистику: за 29 матчей там он забил 25 голов и отдал 11 ассистов.

Как Бензема влияет на результаты «Реала» в Лиге чемпионов: он забил 9 из 11 голов «Реала» в плей-офф. В ответной игре против «Челси» еще одним автором гола стал Родриго, в ворота «Ман Сити» – Винисиус. Первая игра с «ПСЖ» завершилась для «Реала» поражением (0:1).

Голы Бензема в ворота «Ман Сити» принесли ему неожиданный рекорд. Бензема стал первым футболистом за всю историю, который забил пять гостевых голов в плей-офф Лиги чемпионов в ворота клубов из одной страны. Здесь суммируются его хет-трик в ворота «Челси» и этот дубль.

Что еще умеет Бензема: