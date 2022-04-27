Суперматч «Ман Сити» и «Реала» – самый результативный полуфинал в истории Лиги чемпионов: с пробросом спиной между ног и пенальти паненкой
Что происходило в матче «Манчестер Сити» – «Реал»
Перечисляем:
- Семь голов и счет 4:3;
- Дубль Карима Бензема;
- Два гола «Ман Сити» к 11-й минуте.
- Два ассиста от Ферлана Менди.
Это самый результативный полуфинал в истории Лиги чемпионов. Матч «Манчестер Сити» – «Реал» повторил рекордные показатели «Аякса» и «Баварии» (1995) и игры «Ливерпуль – «Рома» (2018). Обе игры завершились со счетом 5:2.
Впервые в истории сам «Реал» так быстро пропустил два гола в матче Лиги чемпионов. Зато Кевин Де Брюйне так стал автором самого быстрого гола «Ман Сити» в истории Лиги чемпионов. На это ему понадобилось всего 93 секунды.
Ярчайшие моменты по голам связаны с «Реалом». Так начался голевой забег Винисиуса: он сделал движение и поймал Фернандиньо на развороте. Мяч пролетел у соперника между ног. После этого момента Фернандиньо позже еще и попал на желтую карточку.
Карим Бензема в конце игры реализовал пенальти. Он исполнил удар паненкой, хотя еще неделю назад страдал в чемпионате Испании. В матче против «Осасуны» в Примере Бензема не забил сразу два пенальти за семь минут. Пойти на удар с «Ман Сити» он не побоялся.
«Реал» завершил матч без разгрома именно из-за очередных рекордов Бензема
Сейчас Карим Бензема забивает в четырех подряд матчах Лиги чемпионов. Его общий показатель за эти игры – девять голов. В них входят хет-трики «ПСЖ» и «Челси», еще один гол «Челси» и дубль в ворота «Ман Сити». В чемпионате Испании Бензема еще до завершения сезона вышел на лучшую карьерную статистику: за 29 матчей там он забил 25 голов и отдал 11 ассистов.
Как Бензема влияет на результаты «Реала» в Лиге чемпионов: он забил 9 из 11 голов «Реала» в плей-офф. В ответной игре против «Челси» еще одним автором гола стал Родриго, в ворота «Ман Сити» – Винисиус. Первая игра с «ПСЖ» завершилась для «Реала» поражением (0:1).
Голы Бензема в ворота «Ман Сити» принесли ему неожиданный рекорд. Бензема стал первым футболистом за всю историю, который забил пять гостевых голов в плей-офф Лиги чемпионов в ворота клубов из одной страны. Здесь суммируются его хет-трик в ворота «Челси» и этот дубль.
Что еще умеет Бензема:
Другие интересные вещи по игре «Манчестер Сити» – «Реал»
• Перед этим матчем «Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола в плей-офф Лиги чемпионов. Статистика мячей за четыре предыдущие игры – 6:0. Для прохода «Атлетико» команде вообще хватило одного гола. «Реал» забил в ворота «Ман Сити» сразу три мяча. Так сам «Ман Сити» откатился к показателям группового этапа: там были пропущенные голы во всех играх.
• Габриэл Жезус только во второй раз за сезон появился с первых минут в матче Лиги чемпионов. Это произошло после его покера в матче АПЛ. До этого Жезус играл в старте только в ответной игре против «Спортинга» (0:0). Но его гол «Реалу» стал для Жезуса уже четвертым за этот розыгрыш Лиги чемпионов. На групповом этапе – три гола с четырех замен.
• Кто обыгрывал «Реал» в 2022 году: «Хетафе», «Атлетик», «ПСЖ», «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити». В сумме за три последних проигранных матча «Реал» пропустил 11 голов. Это не помешало ему с отрывом лидировать в чемпионате Испании и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В двух предыдущих стадиях ЛЧ «Реал» проигрывал один матч из двух, но проходил.
• За весь розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» пока ни разу не сыграл вничью. Результаты команды: семь побед и четыре поражения. «Реал» проигрывал в Лиге чемпионов чаще, чем в матчах Примеры (3). Трижды «Реал» проигрывал в плей-офф ЛЧ. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» проиграл три раза – тогда вылетел от «Челси» в полуфинале.