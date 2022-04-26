Манчестер Сити

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|мин
|
31
Эдерсон
Эдерсон
|
27
Канселу
Жоау Канселу
|
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
|
5
Стоунз
Джон Стоунз
|
2
Уокер
Кайл Уокер
|
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
|
16
Родри
Родри
|
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
|
20
Силва
Бернарду Силва
|
47
Фоден
Фил Фоден
|
26
Марез
Рияд Марез
|Главный тренер
|
Хосеп Гвардиола
|мин
|
1
Куртуа
Тибо Куртуа
|
23
Менди
Ферлан Менди
|
4
Алаба
Давид Алаба
|
6
Начо
Начо
|
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
|
20
Винисиус
Винисиус
|
14
Каземиро
Каземиро
|
8
Кроос
Тони Кроос
|
10
Модрич
Лука Модрич
|
15
Вальверде
Федерико Вальверде
|
9
Бензема
Карим Бензема
|Главный тренер
|
Карло Анчелотти