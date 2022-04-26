Манчестер Сити - Реал: 26 апреля 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
-:-

Манчестер Сити - Реал: 26 апреля 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,
26 апр. 2022, 22:00 МСК
26.04.2022, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Этихад Стэдиум
Этихад Стэдиум
Манчестер
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Новости

Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов
#Карим Бензема
Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»
#Карим Бензема
Шоу Бензема в Лиге чемпионов: три гола за 17 минут и поднятый над головой стул
#Карим Бензема
Самолет «Ман Сити» приземлился в Ливерпуле из-за шторма. Он не смог сесть в Манчестере, потому что долго боролся с сильным ветром в воздухе
#Манчестер Сити
Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти
#Лионель Месси
Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов
#Суперкубок Испании
Почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Там испанцы продавили вход женщин на трибуны, а автобус «Барселоны» потерялся в дороге
#Суперкубок Испании
История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
#Илья Цымбаларь
# Новости матча
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
1
1
«Севилья» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 17 апреля
1
1
«Атлетико» – «Манчестер Сити». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 13 апреля
1
1
«Реал» – «Челси». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 12 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
1
1
«Челси» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 6 апреля
«Манчестер Сити» – «Атлетико». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля
1
1
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1
1
1