Как «Зениту» стать чемпионом в Москве против «Спартака» – все расклады
Позади 26 туров РПЛ, осталось еще четыре. Чемпионская гонка еще не завершена. Теоретически чемпионами могут стать даже ЦСКА и «Сочи»: им надо все выиграть, а «Зениту» – все проиграть, плюс чтобы теряли очки конкуренты.
Но эти расклады нереальны. Реальными претендентами на чемпионство остались «Зенит» и «Динамо».
Где располагаются «Зенит» и «Динамо»
🗒️ «Зенит» лидирует с 58 очками.
🗒️ У «Динамо» 52 очка.
Оба сыграли одинаковое количество матчей – по 26.
С кем осталось играть «Зениту» и «Динамо»
🗓️ Календарь «Зенита»: «Локомотив» (д), «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).
🗓️ Календарь «Динамо»: «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (г), «Сочи» (д).
Уточнение: перед матчем с «Локомотивом» «Динамо» еще предстоит сыграть полуфинал Кубка России дома против «Алании».
Расклады «Зенита» и «Динамо» в чемпионской гонке
Первый пункт в регламенте РПЛ при равенстве очков – личные встречи. Здесь «Зенит» тоже опережает «Динамо» (4:1, 1:1). В 2012 году клубы РПЛ проголосовали за введение золотого матча.
Но в регламенте сказано, что дополнительный матч может быть проведен только в случае абсолютного равенства всех показателей. А это – количество очков, личные встречи, количество побед, разница мячей и количество забитых мячей. Поэтому в наших раскладах мы не будем рассматривать возможность золотого матча. По личным встречам «Зенит» выше «Динамо».
За четыре тура до конца пока все слишком схематично. Что пока можно выделить:
🔹 Сколько бы ни побеждало «Динамо», «Зениту» хватит шесть очков – то есть двух побед в четырех матчах.
🔹 Можно стать чемпионами даже в следующем туре – если «Зенит» победит «Локомотив», а «Динамо» проиграет «Уралу».
🔹 «Динамо» для чемпионства в оставшихся четырех играх нужно набрать на семь очков больше, чем в них наберет «Зенит».
«Зенит» может стать чемпионом в игре против «Спартака»
Фактически любая из оставшихся игр может стать чемпионской. При этом в каждой из них есть какая-то дополнительная интрига для фаната «Зенита»:
🏆 Если в игре против «Локо» – то против принципиального соперника и ровно так же, как и год назад. Тогда «Зенит» официально стал чемпионом, уничтожив «Локомотив» 6:1.
🏆 Если в игре против «Химок» – тоже приятно, ведь это домашняя игра.
🏆 Если в матче против «Спартака» – ну очень интересно. Тут и самый принципиальный соперник, да еще и сделать это можно будет у него в гостях.
🏆 Если в матче против «Нижнего Новгорода» – то в игре против одной из своих главных легенд. Нижегородцев тренирует Александр Кержаков.
Самым интригующим выглядит чемпионство в игре против «Спартака». И вот как это возможно:
🔹 Для этого нужно, чтобы к предпоследнему туру «Зенит» опережал «Динамо» не более чем на пять очков.
🔹 Если гандикап будет в три очка – «Зениту» надо сыграть в Москве не хуже, чем «Динамо» против «Локо» днем ранее.
🔹 Если разница в четыре очка – то в 29-м туре набрать максимум на очко меньше «Динамо».
🔹 Если разница в пять очков – хватит и ничьи, а при поражении – чтобы «Динамо» не выиграло у «Локо».
Со «Спартаком» и «Зенитом» уже были связаны два чемпионских матча
📖 Первый раз касался «Зенита» лишь косвенно. В 1996 году «Спартак» в последнем туре именно против «Зенита» завоевал право сыграть золотой матч и именно в Санкт-Петербурге провел его против «Алании». И победил.
📖 В 2001 году участвовали уже обе команды. «Спартак» принимал «Зенит» за пару туров до конца. Тогда в начале игры забил Аршавин, но голы Титова, Баранова и Парфенова принесли «Спартаку» победу 3:1, а заодно и последний на долгое время чемпионский титул.
За «Зенит» тогда играли будущие победители Кубка УЕФА – Вячеслав Малафеев, Александр Горшков и Андрей Аршавин. А еще – Александр Кержаков, который тоже выиграл Кубок УЕФА, но не с «Зенитом», а с «Севильей.