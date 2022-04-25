Как «Зениту» стать чемпионом в Москве против «Спартака» – все расклады

За четыре тура до конца пока все слишком схематично. Что пока можно выделить:

🔹 Сколько бы ни побеждало «Динамо», «Зениту» хватит шесть очков – то есть двух побед в четырех матчах.

🔹 Можно стать чемпионами даже в следующем туре – если «Зенит» победит «Локомотив», а «Динамо» проиграет «Уралу».

🔹 «Динамо» для чемпионства в оставшихся четырех играх нужно набрать на семь очков больше, чем в них наберет «Зенит».

«Зенит» может стать чемпионом в игре против «Спартака»

Фактически любая из оставшихся игр может стать чемпионской. При этом в каждой из них есть какая-то дополнительная интрига для фаната «Зенита»:

🏆 Если в игре против «Локо» – то против принципиального соперника и ровно так же, как и год назад. Тогда «Зенит» официально стал чемпионом, уничтожив «Локомотив» 6:1.

🏆 Если в игре против «Химок» – тоже приятно, ведь это домашняя игра.

🏆 Если в матче против «Спартака» – ну очень интересно. Тут и самый принципиальный соперник, да еще и сделать это можно будет у него в гостях.

🏆 Если в матче против «Нижнего Новгорода» – то в игре против одной из своих главных легенд. Нижегородцев тренирует Александр Кержаков.