Сенсация Кубка России – «Алания» выбросила «Зенит»: вратарь забил пенальти, восемь игроков сочиняли один голевой удар

Сергей Семак после матча сказал о сложном поле: «Трудно было играть, приспосабливаться». Спартак Гогниев сделал отсылку к тому, что «Алания» хочет играть в РПЛ. В прошлом сезоне «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, но не сыграла в стыковых матчах. Она не получила лицензию для участия в РПЛ, потому что реконструировала домашний стадион.

Что еще надо знать об этой исторической победе «Алании» над «Зенитом»

Журналист Александр Дорский напомнил в телеграм-канале, что до этого Сутормин ни разу за карьеру не мазал пенальти. Его статистика перед игрой с «Аланией» – 16 голов из 16 ударов. В этой игре «Зенит» специально выпустил Сутормина под серию пенальти. Гол Гиоргобиани случился на 92-й минуте, выход Сутормина вместо Вендела – на 94-й.

Летом у «Алании» была победа над клубом «Легион-Динамо» (3:2). После этого «Алания» выбила из Кубка России три клуба РПЛ. От нее вылетели «Уфа», «Арсенал» и «Зенит». Интересно, что из них только «Зенит» забивал в ворота «Алании». Впервые за 11 лет «Алания» дошла до стадии полуфинала Кубка России. В сезоне-2010/11 она попала в финал, где проиграла ЦСКА.