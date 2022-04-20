Сенсация Кубка России – «Алания» выбросила «Зенит»: вратарь забил пенальти, восемь игроков сочиняли один голевой удар
Каким был матч «Алания» – «Зенит»
«Алания» и «Зенит» сыграли 2:2 в основное время в 1/4 финала Кубка России. Серия пенальти завершилась победой «Алании» – 6:5. Что надо об этом знать:
- «Алания» сравняла счет прямым ударом со штрафного на 92-й минуте;
- Николай Гиоргобиани забил так уже во второй раз в сезоне;
- Первый удар в серии пенальти исполнил вратарь «Алании» Солдатенко;
- Не забивали в серии: Хадарцев («Алания»), Сутормин и Круговой (оба – «Зенит»).
- Из всего состава «Алании» на этот матч только два игрока не были воспитанниками клуба.
«Алания» не просто забила прямым ударом со штрафного. Она еще и сделала это креативно. Первый игрок пробежал мимо мяча. В штрафной площади «Зенита» не было ни одного игрока «Алании».
Празднование получилось таким же ярким:
Перед стартом серии пенальти вратари обнимались. Потом Кержаков узнал, что пенальти ему пробьет Солдатенко.
Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил после матча, почему бил пенальти в серии. Дело в психологии: «Я пацанам сказал: «Два отобью, один — забью». Слово сдержал — выиграли. Не было заготовлено, что буду бить пенальти». Ранее он уже рассказывал, что без проблем пробьет пенальти. Так настраивался на удар в Кубке России — смотрел на Кержакова:
Символом итогового праздника «Алании» стала эта девушка. Она держала программку и плакала:
Так «Алания» радовалась на поле:
Сергей Семак после матча сказал о сложном поле: «Трудно было играть, приспосабливаться». Спартак Гогниев сделал отсылку к тому, что «Алания» хочет играть в РПЛ. В прошлом сезоне «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, но не сыграла в стыковых матчах. Она не получила лицензию для участия в РПЛ, потому что реконструировала домашний стадион.
Что еще надо знать об этой исторической победе «Алании» над «Зенитом»
Журналист Александр Дорский напомнил в телеграм-канале, что до этого Сутормин ни разу за карьеру не мазал пенальти. Его статистика перед игрой с «Аланией» – 16 голов из 16 ударов. В этой игре «Зенит» специально выпустил Сутормина под серию пенальти. Гол Гиоргобиани случился на 92-й минуте, выход Сутормина вместо Вендела – на 94-й.
Летом у «Алании» была победа над клубом «Легион-Динамо» (3:2). После этого «Алания» выбила из Кубка России три клуба РПЛ. От нее вылетели «Уфа», «Арсенал» и «Зенит». Интересно, что из них только «Зенит» забивал в ворота «Алании». Впервые за 11 лет «Алания» дошла до стадии полуфинала Кубка России. В сезоне-2010/11 она попала в финал, где проиграла ЦСКА.
Команды не играют дополнительное время в Кубке России – это особенность регламента. Ранее на этой стадии был матч «Балтики» и «Динамо». Этот матч дошел до серии пенальти, но там победил клуб РПЛ (5:4). Зато «Алания» стала вторым клубом ФНЛ в полуфинале Кубка России. До нее туда прошел «Енисей» – и у него на пути туда тоже есть победы над тремя клубами РПЛ.
В ФНЛ «Алания» идет на шестой. Она имеет 55 очков за 33 матча, но играет ярко. По забитым мячам «Алания» с отрывом первая – 68 голов. Даже идущие в двойке лидеров «Оренбург» (55 голов) и «Торпедо» (56) забили намного меньше. По пропущенным голам все хуже: среди команд из первой десятки ФНЛ больше «Алании» (43) пропустил только все тот же «Енисей» (46).