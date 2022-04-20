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#Алания Владикавказ #Зенит #Кубок России

Сенсация Кубка России – «Алания» выбросила «Зенит»: вратарь забил пенальти, восемь игроков сочиняли один голевой удар

«Алания» празднует выход в полуфинал Кубка России.

Официальный сайт «Алании»

Каким был матч «Алания» – «Зенит»

«Алания» и «Зенит» сыграли 2:2 в основное время в 1/4 финала Кубка России. Серия пенальти завершилась победой «Алании» – 6:5. Что надо об этом знать:

  • «Алания» сравняла счет прямым ударом со штрафного на 92-й минуте;
  • Николай Гиоргобиани забил так уже во второй раз в сезоне;
  • Первый удар в серии пенальти исполнил вратарь «Алании» Солдатенко;
  • Не забивали в серии: Хадарцев («Алания»), Сутормин и Круговой (оба – «Зенит»).
  • Из всего состава «Алании» на этот матч только два игрока не были воспитанниками клуба. 
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«Алания» не просто забила прямым ударом со штрафного. Она еще и сделала это креативно. Первый игрок пробежал мимо мяча. В штрафной площади «Зенита» не было ни одного игрока «Алании».

Зато перед мячом – восемь человек. И еще один стоял в стороне.

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Празднование получилось таким же ярким: 

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Перед стартом серии пенальти вратари обнимались. Потом Кержаков узнал, что пенальти ему пробьет Солдатенко. 

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил после матча, почему бил пенальти в серии. Дело в психологии: «Я пацанам сказал: «Два отобью, один — забью». Слово сдержал — выиграли. Не было заготовлено, что буду бить пенальти». Ранее он уже рассказывал, что без проблем пробьет пенальти. Так настраивался на удар в Кубке России — смотрел на Кержакова: 

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Символом итогового праздника «Алании» стала эта девушка. Она держала программку и плакала:

Страница «Матч ТВ» вконтакте

Так «Алания» радовалась на поле:

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Скриншот из видео на ютуб-канале Telesport

Сергей Семак после матча сказал о сложном поле: «Трудно было играть, приспосабливаться». Спартак Гогниев сделал отсылку к тому, что «Алания» хочет играть в РПЛ. В прошлом сезоне «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, но не сыграла в стыковых матчах. Она не получила лицензию для участия в РПЛ, потому что реконструировала домашний стадион.

Что еще надо знать об этой исторической победе «Алании» над «Зенитом»

Журналист Александр Дорский напомнил в телеграм-канале, что до этого Сутормин ни разу за карьеру не мазал пенальти. Его статистика перед игрой с «Аланией» – 16 голов из 16 ударов. В этой игре «Зенит» специально выпустил Сутормина под серию пенальти. Гол Гиоргобиани случился на 92-й минуте, выход Сутормина вместо Вендела – на 94-й.

Летом у «Алании» была победа над клубом «Легион-Динамо» (3:2). После этого «Алания» выбила из Кубка России три клуба РПЛ. От нее вылетели «Уфа», «Арсенал» и «Зенит». Интересно, что из них только «Зенит» забивал в ворота «Алании». Впервые за 11 лет «Алания» дошла до стадии полуфинала Кубка России. В сезоне-2010/11 она попала в финал, где проиграла ЦСКА.

Так «Алания» отметила победу над «Зенитом»: «По горным рекам на кораблях не ходят».

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Команды не играют дополнительное время в Кубке России – это особенность регламента. Ранее на этой стадии был матч «Балтики» и «Динамо». Этот матч дошел до серии пенальти, но там победил клуб РПЛ (5:4). Зато «Алания» стала вторым клубом ФНЛ в полуфинале Кубка России. До нее туда прошел «Енисей» – и у него на пути туда тоже есть победы над тремя клубами РПЛ.

В ФНЛ «Алания» идет на шестой. Она имеет 55 очков за 33 матча, но играет ярко. По забитым мячам «Алания» с отрывом первая – 68 голов. Даже идущие в двойке лидеров «Оренбург» (55 голов) и «Торпедо» (56) забили намного меньше. По пропущенным голам все хуже: среди команд из первой десятки ФНЛ больше «Алании» (43) пропустил только все тот же «Енисей» (46).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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