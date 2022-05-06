Алания

Владикавказ
PFC Alania
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Сайт
www.fcalania.com/
Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Спартак Гогниев
С. Гогниев
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
77
Алан Хабалов А. Хабалов 		Пол 26 31 3 0 4 0
80
Хетаг Хосонов Х. Хосонов 		Пол 23 27 2 1 10 2
1
Ростислав Солдатенко Р. Солдатенко 		Вра 24 26 0 0 1 0
14
Ислам Машуков И. Машуков 		Нап 26 13 0 2 1
99
Николай Гиоргобиани Н. Гиоргобиани 		Нап 24 26 6 0 3 0
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
Нефтехимик
-:-
Алания
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
Россия. ФНЛ , 36 тур
Нефтехимик
-
Алания
-
Россия. ФНЛ , 36 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 16:30
Динамо
-:-
Алания
10.05.2022 10 мая 2022 вт 16:30
Россия. Кубок , 1/2 финала
Динамо
-
Алания
-
Россия. Кубок , 1/2 финала
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Алания
-:-
Ротор
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Россия. ФНЛ , 37 тур
Алания
-
Ротор
-
Россия. ФНЛ , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Алания
-:-
КАМАЗ
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Россия. ФНЛ , 38 тур
Алания
-
КАМАЗ
-
Россия. ФНЛ , 38 тур
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Таблица

Группа 6 И В Н П Мячи Очки
1
Алания
2 2 0 0 5:2 6
2
Уфа
2 1 0 1 1:3 3
3
Легион
2 0 0 2 3:4 0
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Алания
2 : 2
Акрон
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
35 тур
Алания
2
Акрон
2
Россия. ФНЛ , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Алания
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
34 тур
Оренбург
0
Алания
0
Россия. ФНЛ , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 17:00
Алания
2(6) : 2(5)
Зенит
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 17:00
1/4 финала
Алания
2
Зенит
2
Россия. Кубок , 1/4 финала
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
Алания
3 : 0
Томь
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
33 тур
Алания
3
Томь
0
Россия. ФНЛ , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Факел
2 : 1
Алания
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Факел
2
Алания
1
Россия. ФНЛ , 32 тур
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