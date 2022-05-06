Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
77Алан Хабалов А. Хабалов
|Пол
|26
|31
|3
|0
|4
|0
|
80Хетаг Хосонов Х. Хосонов
|Пол
|23
|27
|2
|1
|10
|2
|
1Ростислав Солдатенко Р. Солдатенко
|Вра
|24
|26
|0
|0
|1
|0
|
14Ислам Машуков И. Машуков
|Нап
|26
|13
|0
|2
|1
|
99Николай Гиоргобиани Н. Гиоргобиани
|Нап
|24
|26
|6
|0
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа 6
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|
2
|2
|1
|0
|1
|1:3
|3
|
3
|2
|0
|0
|2
|3:4
|0
Результаты
Материалы
Последние новости