Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Юрий Нестеренко Ю. Нестеренко
|Вра
|35
|21
|0
|0
|1
|0
|
22Иван Хомуха И. Хомуха
|Защ
|32
|19
|0
|0
|7
|0
|
19Илья Мосейчук И. Мосейчук
|Нап
|26
|18
|2
|1
|4
|0
|
81Максим Сидоров М. Сидоров
|Защ
|28
|17
|1
|0
|3
|1
|
6Даниил Родин Д. Родин
|Пол
|23
|15
|1
|0
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
14
|21
|5
|6
|10
|20:29
|21
|
15
|21
|6
|2
|13
|17:35
|20
|
16
|21
|5
|4
|12
|19:24
|19
|
17
|21
|3
|7
|11
|15:29
|16
|
18
|21
|3
|5
|13
|15:37
|14
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