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#Кубань #Краснодар #Кубок России

Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»

19 минут назад

В 3-м раунде Кубка России играют «Кубань» и «Краснодар». Это первое за шесть лет краснодарское дерби. Перед матчем «Кубань» выпустила ролик с заголовком «Кубань больше Краснодара». 

После сезона-2015/2016 «Кубань» вылетала в лиги ниже, даже переименовывалась в «Урожай», но сейчас  добралась до ФНЛ. Дела там не очень пока – «Кубань» на 17-м месте (это зона вылета) и на одну позицию ниже «Краснодара-2».

«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях

Но в Кубке «Кубань» зажгла и повела 2:0 после первого тайма. И это пока даже не главный шок. 

«Кубань» второй гол забила с центра поля. Василий Алейников увидел, как вратарь Станислав Акгацев вышел из ворот, и запустил ему мяч за спину.

Гол можно посмотреть на ютуб-канале Telesport.

Василию Алейникову 26 лет. Он воспитанник «Амкара», но в РПЛ не играл. Всю карьеру пока проводит в клубах ФНЛ и ПФЛ:

«ПФЛ – это романтика. Едешь 12 часов, матч, потом столько же трясешься обратно. Но это новый опыт – самостоятельная жизнь, классный коллектив. В команде задерживали зарплату, но это отходило на второй план».

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