Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»

После сезона-2015/2016 «Кубань» вылетала в лиги ниже, даже переименовывалась в «Урожай», но сейчас добралась до ФНЛ. Дела там не очень пока – «Кубань» на 17-м месте (это зона вылета) и на одну позицию ниже «Краснодара-2».

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Но в Кубке «Кубань» зажгла и повела 2:0 после первого тайма. И это пока даже не главный шок.

«Кубань» второй гол забила с центра поля. Василий Алейников увидел, как вратарь Станислав Акгацев вышел из ворот, и запустил ему мяч за спину.