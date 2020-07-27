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#Кубань #Футбол #ПФЛ #Урожай

«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях

27 июля, 12:39
Александр Плеханов

Группа ПФК «Кубань» ВКонтакте

Что произошло?

Клуб ПФЛ «Урожай» сменил название на «Кубань». Впервые об этом рассказал гендиректор команды Станислав Лысенко еще в марте. Он ссылался на окончание двухлетнего срока, после которого можно снова использовать бренд «Кубани» в профессиональном футболе. Тогда же Лысенко говорил о смене эмблемы, но пообещал позже выкупить старый логотип «Кубани».

Станислав Лысенко стал гендиректором «Урожая» год назад – как раз под возрождение «Кубани». Тогда «Урожай» чуть не объединился с любительской «Кубанью», но та от этого отказалась. 1 июня двухлетний срок дисквалификации бренда истек («Кубань» исчезла в 2018-м). В июле РФС принял от «Урожая» документацию по переименованию. Теперь «Урожай» официально стал «Кубанью».

Подчеркнутое объяснение от РФС: «Разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань». Форма у новой «Кубани» будет желто-черной. 

Расшифруем: «Кубань» не имеет отношения к истории «Кубани», которая была до 2018 года. Никак не причастна она и к любителям, которые сейчас играют в чемпионате Краснодарского края. От нее остается только название, все остальное – от «Урожая». 25 июля прошло представление нового имени «Кубани» и ее эмблемы.

В марте Лысенко говорил, что созданием новой эмблемы занимается серьезная компания маркетологов. Фанатам обновленной «Кубани» такой логотип совсем не зашел. В голосовании по эмблеме более 80% болельщиков отметили вариант «не нравится», когда их спрашивали о впечатлениях от изменений. Там же в комментариях есть пояснение, что клубу запретили использовать зеленый цвет, поэтому взяли черный.

Теперь фанаты пишут такое:

В главной фанатской группе «Кубани» вконтакте сейчас публикуют новости о жизни двух клубов. Большинство из последнего – мемы и гнев:

группа фанатов «Кубани» ВКонтакте

Как дела у старой «Кубани»?

Многие фанаты не признают возрождение «Кубани» через изменения в «Урожае». Старая «Кубань» по-прежнему существует и успешно играет в чемпионате Краснодарского края (4 место). Последняя новость на сайте «Кубани» была как раз 27 июля. «Кубань» проводит товарищеские матчи, продолжает тренировки и готовится к матчам Кубка губернатора.

На матчи «Кубани» в любительском футболе приходят тысячи зрителей. Соцсети о ее жизни до сих пор набирают подписчиков. Только в инстаграме их уже более пяти тысяч.

Историческая «Кубань» – такая
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Комментарии (2)
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Роман Абрамов
27 июля, 14:12

Лайк, если не понял возмущения и считаешь, что новое лого – норм

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vladik12
28 июля, 09:56

Верните нормальную "Кубань"!

Еврокубковую и самобытную.

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