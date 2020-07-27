«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях

Что произошло?

Клуб ПФЛ «Урожай» сменил название на «Кубань». Впервые об этом рассказал гендиректор команды Станислав Лысенко еще в марте. Он ссылался на окончание двухлетнего срока, после которого можно снова использовать бренд «Кубани» в профессиональном футболе. Тогда же Лысенко говорил о смене эмблемы, но пообещал позже выкупить старый логотип «Кубани».

Станислав Лысенко стал гендиректором «Урожая» год назад – как раз под возрождение «Кубани». Тогда «Урожай» чуть не объединился с любительской «Кубанью», но та от этого отказалась. 1 июня двухлетний срок дисквалификации бренда истек («Кубань» исчезла в 2018-м). В июле РФС принял от «Урожая» документацию по переименованию. Теперь «Урожай» официально стал «Кубанью».

Подчеркнутое объяснение от РФС: «Разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань». Форма у новой «Кубани» будет желто-черной.