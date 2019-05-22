«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
«Текстильщик»-1994. Вылет во втором раунде Кубка УЕФА
Камышинский клуб сенсационно занял четвертое место в чемпионате России-93 и ворвался в еврокубки, расколотив венгерскую «Бекешчабу» аж 6:1 (0:1 в гостях уже мало кого волновали). Но в следующем раунде последовало два поражения от французского «Нанта» (0:2, 1:2). Кстати, «Нант» в те годы серьезно вредил нашим клубам – перед «Текстильщиком» он выбил «Ротор», а в следующем году в четвертьфинале Лиги чемпионов устранил «Спартак». Что касается «Текстильщика», то эта команда уже 10 лет выступает в первенстве Волгоградской области.
«Анжи»-2001. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА
Махачкалинцы попали в еврокубки через финал Кубка России – там они проиграли «Локомотиву», но клубу Юрия Семина предстояло стартовать в Лиге чемпионов. Соперник – шотландский «Рейнджерс» – отказался играть в Махачкале по соображениям безопасности, поэтому УЕФА приняло неординарное решение провести всего один матч на нейтральном поле в Варшаве. Шотландцы с Риксеном, Рональдом де Буром и Каниджей выиграли 1:0 благодаря голу Контермана за шесть минут до конца основного времени.
«Черноморец»-2001. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА
«Черноморец» попал в Кубок УЕФА с шестого места высшего дивизиона чемпионата России, но ко времени дебюта в еврокубках безнадежно катился на вылет. Как назло соперник попался безумно грозный – «Валенсия», которая два последних года играла в финалах Лиги чемпионов. Вышло еще терпимо – 0:1 и 0:5. Но главными победителями были 10 тысяч новороссийских болельщиков, увидевших своими глазами Канисареса, Кили Гонсалеса, Пеллегрино, Мисту (он забил единственный гол), Карью и не слишком тогда еще известного Рафаэля Бенитеса.
«Терек»-2004. Вылет в третьем раунде Кубка УЕФА
Грозненцы выиграли в том году Кубок России, зависая в первом дивизионе. Там они набрали аж 100 очков и вышли в премьер-лигу, но в еврокубках дебютировали еще сражаясь параллельно с «Орлом» и «Соколом». Польский «Лех» был пройден двумя одинаковыми победами 1:0, за что «Терек» удостоился комплиментов аж от президента России Владимира Путина: «Я не специалист конечно, но как дилетант я смотрел зрелищность, второй тайм был, конечно, очень красивый». Дальше нашу команду выбил «Базель» (1:1, 0:2).
«Рубин»-2004. Вылет во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА
«Рубин» позже выиграл два чемпионата России и периодически колотил грандов – «Барселону», «Челси», «Интер» и «Атлетико». Тогда же, в 2004-м, он дебютировал в Кубке УЕФА как бронзовый призер РПЛ и здорово разобрался в гостевом матче против венского «Рапида» – 2:0. Вот только в Казани горевали сильно – «Рубин» получил 0:3 и с треском вылетел из еврокубков.
«Крылья Советов»-2005. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА
Самарский клуб заявился в еврокубки с третьего места в чемпионате России. Сначала легко прошел БАТЭ (оба матча – 2:0), но уступил голландскому «АЗ», который тренировал Луи ван Гаал. Матчи же были фантастическими по накалу – 5:3 в Самаре и 1:3 в Алкмаре. Кстати, в Голландии «Крылья» открыли счет благодаря удару через себя в падении Бабы Адаму. Лишь за пять минут до конца голландцы сумели добиться необходимого для них итогового счета.
«Москва»-2008. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА
В квалификации было две победы над «Легией» (2:1, 2:0), но дальше не сложилось с «Копенгагеном» – дома поздний гол Самедова не спас от поражения 1:2, а в гостях точного удара Бракамонте было недостаточно (1:1). До этого «Москва» пыталась пробиться в Кубок УЕФА через Интертото, но и там второй этап оказался непроходимым.
«Амкар»-2009. Вылет в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы
За год до этого «Амкар» позвал Миодрага Божовича на пост тренера и едва не попал с ним в зону Лиги чемпионов, практически до последних туров сражаясь за третье место с «Динамо». Финишировал на четвертом, квалифицировался в Лигу Европы, но получил в гостях 1:3 от «Фулхэма».
Дома лишь на последней минуте удалось сквитать один гол, но для выхода в следующий этап этого не хватило. Зато в Перми посмотрели на Золтана Геру, Марка Шварцера и Дэмьена Даффа. А возглавлял «Фулхэм» тогда Рой Ходжсон, который и довел клуб аж до финала ЛЕ.
«Сибирь»-2010. Вылет в плей-офф Лиги Европы
Новосибирский клуб попал в еврокубки, сыграв в финале Кубка России с «Зенитом» – у питерцев дальше была неудачная дорога в Лиге чемпионов (случился «Осер»), зато у сибиряков осталось больше положительных эмоций. Безнадежно вылетая из премьер-лиги, они все же прошли один раунд, одолев в очень зрелищных матчах кипрский «Аполлон» (1:0, 1:2), а затем совершили историческую для новосибирского футбола победу над самим «ПСВ» – Дегтярев забил единственный гол на второй добавленной минуте. В Голландии, правда, с «Сибирью» обошлись жестоко – 0:5.
«Кубань»-2013. Групповой этап Лиги Европы
До группы «Кубань» прошла «Мотеруэлл» и «Фейеноорд». На групповой стадии наш клуб привез в Краснодар «Санкт-Галлен», «Суонси» и «Валенсию», но выиграл только у швейцарцев (4:0). С англичанами получились две ничьи по 1:1, «Валенсии» проиграли дома, но свели ничью в гостях. Лучшим бомбардиром стал нынешний спартаковец Мельгарехо – тогда он забил в группе трижды.
«Ростов»-2014. Вылет в плей-офф Лиги Европы
«Ростов», как победитель Кубка России-2014, получил шанс выйти в групповой этап ЛЕ всего за один раунд, но не смог его преодолеть, не забив ни гола «Трабзонспору» (0:0, 0:2). Впрочем, через пару лет о ростовчанах узнает вся Европы по отличному выступлению в Лиге чемпионов: выбили «Аякс», который потом дойдет до финала Лиги Европы, опередили в группе «ПСВ», едва не заработали ничью в гостях с «Атлетико» (Гризманн забил победный гол на 90+3) и еще грохнули «Баварию» (3:2). Унять в том сезоне «Ростов» смог только «МЮ» с Жозе Моуринью в 1/8 финала ЛЕ.
«Уфа»-2018. Вылет в третьем раунде Лиги Европы
Уфимцы вообще начали еврокубковый путь в конце июля прошлого года и буквально чудом прошли словенский «Домжале» (0:0, 1:1), забив решающий гол в гостях за три минуты до конца игры. Следующий раунд – снова победный мяч на последних минутах, не повезло люксембургскому «Прогресу» (2:1, 2:2).
А дальше попался шотландский «Рейнджерс» – ему проиграли в гостях 0:1, а дома, даже имея на двух игроков больше из-за удалений у шотландцев, на большее чем 1:1 наиграть не удалось. Здесь больше интересна фигура Ивана Облякова, который промахнулся из убойной позиции в матче с «Рейнджерс», а уже через несколько месяцев поучаствовал с ЦСКА в разгроме «Реала» в Лиге чемпионов.