«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли

«Текстильщик»-1994. Вылет во втором раунде Кубка УЕФА

Камышинский клуб сенсационно занял четвертое место в чемпионате России-93 и ворвался в еврокубки, расколотив венгерскую «Бекешчабу» аж 6:1 (0:1 в гостях уже мало кого волновали). Но в следующем раунде последовало два поражения от французского «Нанта» (0:2, 1:2). Кстати, «Нант» в те годы серьезно вредил нашим клубам – перед «Текстильщиком» он выбил «Ротор», а в следующем году в четвертьфинале Лиги чемпионов устранил «Спартак». Что касается «Текстильщика», то эта команда уже 10 лет выступает в первенстве Волгоградской области.

«Анжи»-2001. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА

Махачкалинцы попали в еврокубки через финал Кубка России – там они проиграли «Локомотиву», но клубу Юрия Семина предстояло стартовать в Лиге чемпионов. Соперник – шотландский «Рейнджерс» – отказался играть в Махачкале по соображениям безопасности, поэтому УЕФА приняло неординарное решение провести всего один матч на нейтральном поле в Варшаве. Шотландцы с Риксеном, Рональдом де Буром и Каниджей выиграли 1:0 благодаря голу Контермана за шесть минут до конца основного времени.

«Черноморец»-2001. Вылет в первом раунде Кубка УЕФА

«Черноморец» попал в Кубок УЕФА с шестого места высшего дивизиона чемпионата России, но ко времени дебюта в еврокубках безнадежно катился на вылет. Как назло соперник попался безумно грозный – «Валенсия», которая два последних года играла в финалах Лиги чемпионов. Вышло еще терпимо – 0:1 и 0:5. Но главными победителями были 10 тысяч новороссийских болельщиков, увидевших своими глазами Канисареса, Кили Гонсалеса, Пеллегрино, Мисту (он забил единственный гол), Карью и не слишком тогда еще известного Рафаэля Бенитеса.