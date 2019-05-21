На «Ростов» ходит больше зрителей, чем на «Спартак». Почему так вышло?

«Спартак» сам ухудшил свою посещаемость

После ухода Массимо Карреры домашний стадион «Спартак» превратился в открытый полигон для боевых действий. Болельщики устраивали массовые протесты против Федуна и Дениса Глушакова (приходили со специальными шарфами, на которых были оскорбления в адрес игрока и функционера). Некоторые, чье мнение по ситуации с Глушаковым не совпадало друг с другом, дрались не только на фанатских секторах, но и на центральных. Одна часть болельщиков с фанатки могла скандировать кричалки против футболиста, другая часть в это время либо молчала, либо кричало что-то другое.

Весной, когда команда Кононова начала пробуксовывать, это еще больше отразилось на домашней посещаемости. Лишь два матча, с ЦСКА и «Зенитом», собрали больше 30 тысяч человек. Остальные (с «Краснодаром», «Енисеем», «Рубином» и «Уфой») – значительно меньше. Чтобы еще больше понять контраст, достаточно просто открыть статистику чемпионской весны 2017-го. Тогда лишь на одну встречу пришли меньше 30 тысяч – с «Оренбургом» (25694). Во всех остальных матчах число болельщиков «Спартака» на домашнем стадионе уверенно перешагивало отметку.

Вместимость на «Открытии Арене» и «Ростов-Арене» примерно одинакова: 45360 мест и 45000 мест соответственно. На посещаемость влияет еще и стоимость билета. К примеру, возьмем матчи с «Зенитом» (и «Спартак», и «Ростов» играли с ним во второй части сезона). Минимальная стоимость билета в Ростове составляла 450 рублей, в Москве – полторы тысячи. При этом некоторые болельщики «Спартака» не очень довольны высокими ценами на билеты.