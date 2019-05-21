На «Ростов» ходит больше зрителей, чем на «Спартак». Почему так вышло?
На матч с «Зенитом» на «Ростов-Арену» пришли более 35 тысяч человек. И это позволило «Ростову» обойти «Спартак» в рейтинге средней посещаемости домашнего стадиона в этом сезоне. Сейчас топ-3 по этому показателю выглядит так:
1. «Зенит» – 48000.
2. «Ростов» – 31 034 человек.
3. «Спартак» – 30 941 человек.
Кроме того, «Ростов» обошел «Спартак» по общей посещаемости домашних матчей в сезоне-2018/19. На «Ростов-Арену» в этом сезоне пришли 465513 человек, на «Открытие Арену» – 464122 болельщиков.
«Спартак» сам ухудшил свою посещаемость
После ухода Массимо Карреры домашний стадион «Спартак» превратился в открытый полигон для боевых действий. Болельщики устраивали массовые протесты против Федуна и Дениса Глушакова (приходили со специальными шарфами, на которых были оскорбления в адрес игрока и функционера). Некоторые, чье мнение по ситуации с Глушаковым не совпадало друг с другом, дрались не только на фанатских секторах, но и на центральных. Одна часть болельщиков с фанатки могла скандировать кричалки против футболиста, другая часть в это время либо молчала, либо кричало что-то другое.
Весной, когда команда Кононова начала пробуксовывать, это еще больше отразилось на домашней посещаемости. Лишь два матча, с ЦСКА и «Зенитом», собрали больше 30 тысяч человек. Остальные (с «Краснодаром», «Енисеем», «Рубином» и «Уфой») – значительно меньше. Чтобы еще больше понять контраст, достаточно просто открыть статистику чемпионской весны 2017-го. Тогда лишь на одну встречу пришли меньше 30 тысяч – с «Оренбургом» (25694). Во всех остальных матчах число болельщиков «Спартака» на домашнем стадионе уверенно перешагивало отметку.
Вместимость на «Открытии Арене» и «Ростов-Арене» примерно одинакова: 45360 мест и 45000 мест соответственно. На посещаемость влияет еще и стоимость билета. К примеру, возьмем матчи с «Зенитом» (и «Спартак», и «Ростов» играли с ним во второй части сезона). Минимальная стоимость билета в Ростове составляла 450 рублей, в Москве – полторы тысячи. При этом некоторые болельщики «Спартака» не очень довольны высокими ценами на билеты.
Магия нового стадиона «Ростова»
Домашняя арена «Ростова» в прошлом сезоне – олдскульный «Олимп-2», который помнит победу над «Баварией». Домашняя арена команда команды в этом году – стильная и модная «Ростов Арена» с интерактивным табло на фасаде и уютом внутри.
Сравните числа. В прошлом сезоне на домашние матчи «Ростова» в среднем приходили 9856 человек. В этом – 31034. Сейчас на домашней, полностью заполненной арене с теплом провожают местную легенду Калачева, а более 35 тысяч болельщиков наблюдают за этим.
Клуб делает все, чтобы увеличить посещаемость
Топ перфомансов «Ростова» в этом сезоне.
• Перед матчем со «Спартаком» устроил матчдэй в стиле сериала «Игра престолов». Игорь Гамула вышел на предматчевое представление в костюме стражника из Ночного дозора, а диктором на встрече работал артист, озвучивавший Тириона Ланнистера для «Амедиатека».
• Поучаствовал в акции «черная пятница». Клуб запустил в продажи билеты с огромной скидкой (цены на некоторые упали на 50%). А билеты на верхние ярусы вообще шли по 100 рублей за каждый. Всего по этой акции клуб продал 5 тысяч билетов.
• «Ростов» правильно использует интерактивные стены стадиона. К примеру, после прощального матча Калачева клуб поблагодарил его фразой «Спасибо за все, легенда». Или «Ростов» классно отрегировал на мемы про Бекао (защитника ЦСКА сравнивали с героем игры «GTA: San Andreas»).