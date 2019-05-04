«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил

У Ещенко есть большое желание играть

Ноябрь: Ещенко сломался в матче против «Рапида». Разрыв крестов – ориентировочно несколько месяцев на восстановление и, учитывая возраст, прогнозы на довольно быстрое завершение карьеры. Середина марта – он вернулся к тренировкам в основную группу.

«Спорт-Экспресс» дозвонился до профессора Мариани, хирурга клиники «Вилла Стюарт», где был прооперирован Ещенко, чтобы спросить о чудесной реабилитации игрока. Мариани говорил: «Ещенко показал отличные результаты, он настоящий боец! Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы зависят от правильной реабилитации, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко – быстрый срок, но не рекорд».

Важное о травме крестообразных связок. Перед ЧМ-2006 из состава сборной Италии из-за этого повреждения вылетел Франческо Тотти, а его восстановление курировал все тот же Мариани. Тотти вылечил травму, набрал неплохую форму к чемпионату мира и победил на этом турнире. И в случае Тотти, и в случае Ещенко (как и говорил Мариани) важнейшим фактором был настрой и желание выйти на поле.

Ещенко мог закрыться, постить фото с грустными подписями в инстаграме. Но Ещенко этого не делал, просто потому что дико мечтал о возвращении. На следующий день после подтверждения травмы он намекнул, что сделает все, чтобы поскорее вернуться на поле. Через две недели после операции опубликовал видео, как чеканит мяч.