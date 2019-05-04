«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
Андрей Ещенко – одна из самых противоречивых фигур в современном «Спартаке». Его колесят болельщики за околофутбольные дела, пылесосят аналитики за привозы на поле. Но у нас есть важное утверждение: без Ещенко, контракт которого заканчивается в конце июня, невозможно представить «Спартак». Сейчас докажем это на примере нескольких фактов.
История с лайками – это не про него
Вспомним скандал, который полыхает до сих пор. Был Каррера, были лайки под постом с критикой Массимо, были Глушаков и Ещенко, которые после этой истории улетели в дубль. На некоторое время и Глуш, и Ещ стали иудами. Но все изменилось в тот момент, когда из клуба ушел Каррера.
Уходя, коуч очень холодно попрощался с Глушаковым, но подчеркнул, что больше обиделся на «капитана» (Массимо не называл его по имени), но не на Ещенко. О конфликте защитника с тренером все забыли. Зато флаги с перечеркнутой восьмеркой и кричалки «Глушак – иуда» все еще можно увидеть и услышать на «Открытие Арене».
У Ещенко есть большое желание играть
Ноябрь: Ещенко сломался в матче против «Рапида». Разрыв крестов – ориентировочно несколько месяцев на восстановление и, учитывая возраст, прогнозы на довольно быстрое завершение карьеры. Середина марта – он вернулся к тренировкам в основную группу.
«Спорт-Экспресс» дозвонился до профессора Мариани, хирурга клиники «Вилла Стюарт», где был прооперирован Ещенко, чтобы спросить о чудесной реабилитации игрока. Мариани говорил: «Ещенко показал отличные результаты, он настоящий боец! Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы зависят от правильной реабилитации, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко – быстрый срок, но не рекорд».
Важное о травме крестообразных связок. Перед ЧМ-2006 из состава сборной Италии из-за этого повреждения вылетел Франческо Тотти, а его восстановление курировал все тот же Мариани. Тотти вылечил травму, набрал неплохую форму к чемпионату мира и победил на этом турнире. И в случае Тотти, и в случае Ещенко (как и говорил Мариани) важнейшим фактором был настрой и желание выйти на поле.
Ещенко мог закрыться, постить фото с грустными подписями в инстаграме. Но Ещенко этого не делал, просто потому что дико мечтал о возвращении. На следующий день после подтверждения травмы он намекнул, что сделает все, чтобы поскорее вернуться на поле. Через две недели после операции опубликовал видео, как чеканит мяч.
Вы удивитесь, но Ещенко до сих пор в порядке
В трех матчах, в которых Ещенко сыграл после возвращения (с «Енисеем», «Рубином» и «Уралом») он ни разу не получал от WhoScored оценку ниже 6. Даже в игре с «Енисеем», в которой он вышел на поле всего на 2 минуты, рейтинг Ещенко был 6,06 – за это время он успел сделать точную передачу и выиграть одно единоборство.
Матч с «Уралом» жирной чертой подчеркивает неплохую форму для 35-летнего футболиста. Несмотря на желтую карточку и ошибку, которая вполне могла стать голевой, Ещенко:
• Отдал 37 передач – 76% были точными.
• Сделал одну обводку, и она оказалась удачной. Крайне нетипичный для Ещенко прием.
• 4 раза отобрал мяч (столько же только у Гулиева и Зобнина) – лучший результат в «Спартаке».
• Заблокировал опаснейший удар Эль-Кабира. Если бы не он, то «Урал» бы спокойно открыл счет в этой встрече.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube
Ещенко часто обвиняют в ошибках. Но это, наверное, один из немногих игроков, который бежит исправлять ситуацию, а не безразлично плетется в штрафную пешком.
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Ещенко искренне радуется, когда возвращается на поле. К тому же альтернатив ему прямо сейчас просто нет. Рассказов сломался до конца сезона. А переставлять, к примеру, Зобнина на правый фланг обороны (как это было в матче с «Рубином» до того, как Ещенко вышел на поле) – это значит жертвовать атаками и креативом.
В конце концов никто не говорит о том, что Ещенко должен быть основным. Его коллега по позиции, Николай Рассказов, прогрессирует в довольно неплохом темпе. Поэтому, когда Рассказов в форме, речи о выходе Ещенко в основе просто нет. Но ему это и не надо. Своей работоспособностью и преданностью Ещенко заслужил еще минимум контракт на один год. Кроме того, Кононов намекал, что хочет построить новый «Спартак» на чемпионских традициях.
А Ещенко – это отличное напоминание того, что даже в самое кризисное время «Спартак» может выстрелить и стать чемпионом.