Массимо Каррера

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Футбол
Каррера уволен из клуба третьей лиги «Бари». Он проработал там два месяца
#Массимо Каррера
Футбол
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
#Массимо Каррера
Футбол
АЕК уволил Карреру
#Массимо Каррера
Футбол
АЕК. Первые 15 матчей с Каррерой
#Массимо Каррера
Футбол
Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»
#Массимо Каррера
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«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
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#Спартак
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«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
#Марко Николич
АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
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#Массимо Каррера
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«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
#Спартак
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
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АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка
#АЕК
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