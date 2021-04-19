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Массимо Каррера
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Массимо Каррера
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Последние новости
Футбол
Каррера уволен из клуба третьей лиги «Бари». Он проработал там два месяца
#Массимо Каррера
19 апреля 2021, 18:15
Футбол
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
#Массимо Каррера
09 февраля 2021, 20:26
Футбол
АЕК уволил Карреру
#Массимо Каррера
22 декабря 2020, 19:38
Футбол
АЕК. Первые 15 матчей с Каррерой
#Массимо Каррера
20 февраля 2020, 09:51
Футбол
Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»
#Массимо Каррера
08 декабря 2019, 15:15
Все новости
Материалы
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
2
#Спартак
17 декабря 2021, 10:26
2
«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
#Марко Николич
05 октября 2021, 16:25
АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
1
#Массимо Каррера
22 декабря 2020, 22:19
1
«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
#Спартак
25 октября 2020, 21:36
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
2
#Спартак
15 июля 2020, 20:45
2
АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка
#АЕК
24 июня 2020, 23:53
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