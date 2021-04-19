Массимо Каррера
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Футбол
Спартак
Бари
Каррера уволен из клуба третьей лиги «Бари». Он проработал там два месяца
19 апреля, 18:15
Об увольнении «Бари» написал на официальном сайте. Каррера пришел в команду в феврале, проработал 12 матчей чемпионата (5-3-4). Сейчас клуб идет четвертым из 20 и за четыре тура до конца сезона не попадает в место для повышения в классе. Контракт Карреры действовал до конца этого сезона.
- Каррера ушел из «Спартака» осенью-2018.
- В декабре-2019 он пришел в греческий АЕК.
- В декабре-2020 он оттуда ушел.
- Через три дня Каррере исполнится 57 лет.
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