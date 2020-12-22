АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой

АЕК уволил Массимо Карреру с поста главного тренера. Это произошло через день после его 50-го матча во главе команды. Результаты Карреры в клубе: 27 побед, 12 ничьих, 11 поражений. Под его руководством АЕК занимал третье место в чемпионате Греции и доходил до финала Кубка Греции. В сезоне-2020/21 АЕК играл на групповом этапе Лиги Европы.

Сначала у Карреры все было хорошо. Его АЕК боролся за второе место в чемпионате и выдавал серии без поражений. Наивысшее достижение в Европе при Каррере было летом 2020-го. АЕК обыграл «Вольфсбург» (2:1) в квалификации Лиги Европы и попал на групповой этап. «Вольфсбург» идет четвертым в Бундеслиге и потом не проигрывал до декабря.

Греческий автор Василис Сампракос анализировал игру клуба при Каррере. Он воспользовался платформой Wyscout и отсмотрел игру АЕК – «Волос» (2:2). Общий вывод: АЕК забил меньше ожидаемого, а пропустил – больше. Подобная ситуация наблюдается примерно 50 дней. Сампракос пишет, что команда не была управляемой с момента гостевой игры против «Зари».