АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
АЕК уволил Массимо Карреру с поста главного тренера. Это произошло через день после его 50-го матча во главе команды. Результаты Карреры в клубе: 27 побед, 12 ничьих, 11 поражений. Под его руководством АЕК занимал третье место в чемпионате Греции и доходил до финала Кубка Греции. В сезоне-2020/21 АЕК играл на групповом этапе Лиги Европы.
Сначала у Карреры все было хорошо. Его АЕК боролся за второе место в чемпионате и выдавал серии без поражений. Наивысшее достижение в Европе при Каррере было летом 2020-го. АЕК обыграл «Вольфсбург» (2:1) в квалификации Лиги Европы и попал на групповой этап. «Вольфсбург» идет четвертым в Бундеслиге и потом не проигрывал до декабря.
Греческий автор Василис Сампракос анализировал игру клуба при Каррере. Он воспользовался платформой Wyscout и отсмотрел игру АЕК – «Волос» (2:2). Общий вывод: АЕК забил меньше ожидаемого, а пропустил – больше. Подобная ситуация наблюдается примерно 50 дней. Сампракос пишет, что команда не была управляемой с момента гостевой игры против «Зари».
5 ноября АЕК обыграл «Зарю» (4:1), но Карреры на матче не было. Перед игрой у него поднялась температура, поэтому Каррера даже не полетел на матч вместе с командой. В следующей игре АЕК с таким же счетом разгромил «Ларису» в чемпионате Греции, а дальше повалился. Серия плохих матчей началась с домашней игры против «Зари» (0:3). Она прошла 26 ноября.
После этой даты АЕК проиграл три раза во всех турнирах и дважды сыграл вничью. Были две победы над «Астерасом» и «Аполлоном», которые идут ниже в таблице. Поражения от «Браги» и «Лестера» оставили АЕК на последнем месте в группе Лиги Европы. Единственное достижение – три очка в той игре с «Зарей». Общая разница мячей за шесть матчей – 7:16.
Разладились и отношения с игроками. Между ним и форвардом Ливайей был конфликт после обратной замены в игре Лиги Европы. Тогда по решению Карреры Ливайя отыграл только 28 минут, а потом поссорился с тренером в раздевалке. Каррера даже опровергал сообщения о драке. Дальше Ливайя выходил и забивал, но на матч с «Волосом» просто не попал в заявку.
В последний день работы в АЕК Каррера говорил такое: «Мы должны изменить поведение. Сейчас мы не сосредоточены и не агрессивны. Я имею в виду всю команду. Мы же вместе побеждаем и проигрываем. Нужно бегать и страдать – отдавать все. Для победы недостаточно одного названия клуба. Нужно терпеть. Надо продолжать работать: игры выигрываются только упорным трудом».
Когда АЕК написал в соцсетях о расторжении контракта с Каррерой, фанаты попросили убрать из клуба и некоторых защитников. Именно оборона – главная проблема команды перед увольнением Карреры. За восемь последних матчей во всех турнирах АЕК пропустил 18 голов. Даже в победной игре с «Аполлоном» было пропущено три гола при четырех забитых.
Владелец АЕК поддерживал Карреру после серии поражений, но дальше только искал ему потенциальную замену. В декабре АЕК страдал от игровых проблем, а сами футболисты срывались и неоправданно психовали. В чемпионате Греции АЕК отстал от лидирующего «Олимпиакоса» на восемь очков. 3 января они проведут очный матч. До этого – пауза на смену тренера.
Gazetta.gr пишет, что АЕК начал переговоры с другими кандидатами еще до официального ухода Карреры. Клуб контактирует с Густаво Пойетом и Маноло Хименесом. В числе кандидатов еще и Асьер Гаритано, который до этого работал в «Алавесе». По самому Каррере пока ничего не ясно, но агент Марко Трабукки уже сказал, что Каррера пока не вернется в Россию.