- АЕК
- Массимо Каррера
АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка
24 июня, 23:53
АЕК Массимо Карреры в ответном полуфинале Кубка Греции проигрывал на 93-й минуте «Арису» 0:2. В первом матче победил АЕК 2:1, поэтому с таким счетом он в финал не проходил. Но на 96-й минуте Марко Ливайя забил и перевел игру в овертайм (потому что 2:1=1:2), где АЕК сделал еще один гол.
АЕК доигрывал матч и держал нужную ничью без трех игроков.
🟥 120+1' – Петрос Манталос (грубо сфолил);
🟥 120+3' – Андре Симойнш (ругался и боднул соперника);
🟥 120+4' – Нелсон Оливейра (помешал разыграть штрафной).
У всех не прямая красная, а вторая желтая. И все смогут сыграть в финале – дисквалификация в Кубке распространяется на ближайшую игру чемпионата.
Это первое поражение АЕКа в основное время с января. До этого у него было 12 побед и 5 ничьих.
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