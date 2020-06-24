АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка

АЕК доигрывал матч и держал нужную ничью без трех игроков.

🟥 120+1' – Петрос Манталос (грубо сфолил);

🟥 120+3' – Андре Симойнш (ругался и боднул соперника);

🟥 120+4' – Нелсон Оливейра (помешал разыграть штрафной).

У всех не прямая красная, а вторая желтая. И все смогут сыграть в финале – дисквалификация в Кубке распространяется на ближайшую игру чемпионата.

Это первое поражение АЕКа в основное время с января. До этого у него было 12 побед и 5 ничьих.