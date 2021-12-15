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Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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#Спартак #РПЛ #Массимо Каррера #Паоло Ваноли

«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта

2 часа назад
Михаил Морозов

Единственное чемпионство при Федуне «Спартак» выиграл в 2017 году, когда с командой работал Массимо Каррера. Сейчас на смену Рую Витории приходит Паоло Ваноли. И, похоже, руководство пригласило его по той же схеме.

В чем сходство Карреры и Ваноли

✅ Итальянцы Каррера и Ваноли – в прошлом большие игроки с евротрофеями и игрой за сборную.

✅ Каррера и Ваноли до «Спартака» никогда не работали главными тренерами.

✅ Оба помогали Антонио Конте.

✅ Оба при нем работали с защитой.

✅ Оба оказались вне его штаба, когда он уехал тренировать в Англию.

✅ Для обоих первый серьезный самостоятельный тренерский опыт – это отъезд из Италии.

Чем Каррера и Ваноли все-таки отличаются

❎ Каррера действительно не тренировал никого самостоятельно, а у Ваноли есть небольшой формальный опыт в клубе «Домельяра» (серия D и самое начало карьеры). С другой стороны, у Карреры есть десять матчей во главе «Ювентуса», которые Конте пропускал из-за дисквалификации.

❎ Каррера был ассистентом Конте в сборной Италии, которая дошла до четвертьфинала Евро-2016, а Ваноли был в штабе у Вентуры, с которым команда не попала на ЧМ-2018.

❎ Каррера пару лет был техническим координатором молодёжного сектора «Ювентуса». А у Ваноли обширный опыт работы с молодежными сборными. Проигрывал в финалах и как помощник, и как главный, но все-таки до них добирался.

❎ В «Спартак» Каррера приезжал как помощник главного тренера. Провел с командой сборы, был на первых матчах, но уже через три игры стал исполняющим обязанности, а затем главным. Ваноли едет сразу главным – со всей ответственностью.

Другой важный фактор: они начинают в разных условиях

⚙️ Каррера начинал самостоятельную работу после провала Аленичева в еврокубке и невнятном прошлого сезона. Поддержки у уволенного тренера практически не было.

⚙️ У Ваноли была бы схожая позиция, если бы не выступление «Спартака» в Лиге Европы.  Да, у Витории совсем не получилось в РПЛ, но первое место в группе уровня Лиги чемпионов – серьезный успех. Поэтому далеко не все болельщики сейчас хотят отставку Витории (вероятно, большинство – вообще не хотят).

Перед сезоном Карреры усилился состав. А что будет у Ваноли?

Перед чемпионским сезоном прибыли опытные защитники Ещенко и Маурисио, пришел молодой Зобнин. А главное – появился Фернандо, чей переход был чуть ли не решающим в успехе. Тогда «Спартак» аккуратно почистил состав и был хорошо укомплектован.

Сейчас у Витории в составе было много молодежи, а еще больше – на скамейке, так что усиливать игру особо некем. Был куплен защитник бельгийского середняка, а некоторые приобретения вроде Хендрикса не сработали вообще. Обычно Федун дает добро на усиление состава новому тренеру, но тот же Витория этого не увидел.

Еще один важный фактор: у Карреры был щадящий календарь, у Ваноли – кошмар уже на старте

Каррера приходит. Что впереди:

☀️ Никаких еврокубков.

☀️ Никакого нагромождения сложных матчей.

☀️ Первые пять матчей: «Крылья Советов», «Рубин», «Краснодар», «Анжи», «Локомотив».

Ваноли приходит. Впереди – ой:

☁️ ЦСКА

☁️ Матч на Кубок («Кубань»)

☁️ «Динамо»

☁️ Матч 1/8 финала Лиги Европы

☁️ «Краснодар»

☁️ Матч 1/8 финала Лиги Европы

⛅️ «Нижний Новгород», который за первый круг отобрал очки у трех больших клубов

⛅️ Дальше пауза на сборные, а сразу после нее – «Локомотив».

За три недели команда проведет семь сложнейших матчей. С тем составом, который есть сейчас.

Зато у Ваноли есть мелкая, но приятная связь с клубом – он забивал в финале Кубка УЕФА в «Лужниках», на которых в те годы играл «Спартак».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Dmitry Golubovich / www.aicfoto.com / dpa / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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