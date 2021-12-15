«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта

Единственное чемпионство при Федуне «Спартак» выиграл в 2017 году, когда с командой работал Массимо Каррера. Сейчас на смену Рую Витории приходит Паоло Ваноли. И, похоже, руководство пригласило его по той же схеме.

В чем сходство Карреры и Ваноли

✅ Итальянцы Каррера и Ваноли – в прошлом большие игроки с евротрофеями и игрой за сборную.

✅ Каррера и Ваноли до «Спартака» никогда не работали главными тренерами.

✅ Оба помогали Антонио Конте.

✅ Оба при нем работали с защитой.

✅ Оба оказались вне его штаба, когда он уехал тренировать в Англию.

✅ Для обоих первый серьезный самостоятельный тренерский опыт – это отъезд из Италии.