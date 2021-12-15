«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
Единственное чемпионство при Федуне «Спартак» выиграл в 2017 году, когда с командой работал Массимо Каррера. Сейчас на смену Рую Витории приходит Паоло Ваноли. И, похоже, руководство пригласило его по той же схеме.
В чем сходство Карреры и Ваноли
✅ Итальянцы Каррера и Ваноли – в прошлом большие игроки с евротрофеями и игрой за сборную.
✅ Каррера и Ваноли до «Спартака» никогда не работали главными тренерами.
✅ Оба помогали Антонио Конте.
✅ Оба при нем работали с защитой.
✅ Оба оказались вне его штаба, когда он уехал тренировать в Англию.
✅ Для обоих первый серьезный самостоятельный тренерский опыт – это отъезд из Италии.
Чем Каррера и Ваноли все-таки отличаются
❎ Каррера действительно не тренировал никого самостоятельно, а у Ваноли есть небольшой формальный опыт в клубе «Домельяра» (серия D и самое начало карьеры). С другой стороны, у Карреры есть десять матчей во главе «Ювентуса», которые Конте пропускал из-за дисквалификации.
❎ Каррера был ассистентом Конте в сборной Италии, которая дошла до четвертьфинала Евро-2016, а Ваноли был в штабе у Вентуры, с которым команда не попала на ЧМ-2018.
❎ Каррера пару лет был техническим координатором молодёжного сектора «Ювентуса». А у Ваноли обширный опыт работы с молодежными сборными. Проигрывал в финалах и как помощник, и как главный, но все-таки до них добирался.
❎ В «Спартак» Каррера приезжал как помощник главного тренера. Провел с командой сборы, был на первых матчах, но уже через три игры стал исполняющим обязанности, а затем главным. Ваноли едет сразу главным – со всей ответственностью.
Другой важный фактор: они начинают в разных условиях
⚙️ Каррера начинал самостоятельную работу после провала Аленичева в еврокубке и невнятном прошлого сезона. Поддержки у уволенного тренера практически не было.
⚙️ У Ваноли была бы схожая позиция, если бы не выступление «Спартака» в Лиге Европы. Да, у Витории совсем не получилось в РПЛ, но первое место в группе уровня Лиги чемпионов – серьезный успех. Поэтому далеко не все болельщики сейчас хотят отставку Витории (вероятно, большинство – вообще не хотят).
Перед сезоном Карреры усилился состав. А что будет у Ваноли?
Перед чемпионским сезоном прибыли опытные защитники Ещенко и Маурисио, пришел молодой Зобнин. А главное – появился Фернандо, чей переход был чуть ли не решающим в успехе. Тогда «Спартак» аккуратно почистил состав и был хорошо укомплектован.
Сейчас у Витории в составе было много молодежи, а еще больше – на скамейке, так что усиливать игру особо некем. Был куплен защитник бельгийского середняка, а некоторые приобретения вроде Хендрикса не сработали вообще. Обычно Федун дает добро на усиление состава новому тренеру, но тот же Витория этого не увидел.
Еще один важный фактор: у Карреры был щадящий календарь, у Ваноли – кошмар уже на старте
Каррера приходит. Что впереди:
☀️ Никаких еврокубков.
☀️ Никакого нагромождения сложных матчей.
☀️ Первые пять матчей: «Крылья Советов», «Рубин», «Краснодар», «Анжи», «Локомотив».
Ваноли приходит. Впереди – ой:
☁️ ЦСКА
☁️ Матч на Кубок («Кубань»)
☁️ «Динамо»
☁️ Матч 1/8 финала Лиги Европы
☁️ «Краснодар»
☁️ Матч 1/8 финала Лиги Европы
⛅️ «Нижний Новгород», который за первый круг отобрал очки у трех больших клубов
⛅️ Дальше пауза на сборные, а сразу после нее – «Локомотив».
За три недели команда проведет семь сложнейших матчей. С тем составом, который есть сейчас.
Зато у Ваноли есть мелкая, но приятная связь с клубом – он забивал в финале Кубка УЕФА в «Лужниках», на которых в те годы играл «Спартак».