«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

«Спартак» − феномен русского народного фанатизма. Один клуб настолько популярнее и обсуждаемее других, что это порождает странности. Вокруг «Спартака» всегда запредельно много шума, внимания, нервов.

В этом тексте важные футболисты прошлого, большие журналисты и фанат с тридцатилетним стажем объясняют спартаковскую природу. Чтобы мы изучили главный стереотип: все это – сектантство?

Егор Титов . Шестикратный чемпион России и экс-тренер «Спартака»

Откуда в моей жизни взялся «Спартак»? Эмоции ребенка – неискренние. В этом возрасте, как правило, тебе что-то навязывают старшие. Так было и со мной. «Спартак» был не сразу. Моя троюродная сестра – болельщица хоккейного ЦСКА. Думаю, ЦСКА тогда обожали все. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров – эта легендарная пятерка влюбила в себя всех. Я поддался этой истерии. Симпатизировал хоккейному ЦСКА, хотя не понимал, что есть «Спартак».

Мой двоюродный дядя работал водителем в дубле «Спартака». Было понятно, куда я пойду. Меня просто взяли за руку и привели в «Спартак». С того момента (это 83-й год) я понимал, что моя жизнь, скорее всего, будет связана с этим обществом. Тогда это было общество. Так и получилось.

Самое ценное воспоминание о «Спартаке»? Да все время. «Спартак» – особенное чувство, когда находишься в команде. Всегда был позитив, даже если бывали неудачные матчи. Это была катастрофа. Работая под руководством Романцева, понимаешь, что каждая тренировка и каждый эпизод должны быть отработаны на максимуме с полной концентрацией. Если ты этого не делал, то в «Спартаке» не задерживался. Таких было мало.

Горжусь, что был винтиком в этой империи, которая только разрасталась. Сегодня мы видим, что это не только Тарасовка. Это и «Открытие Арена», и Тушино. Огромный-огромный пласт в Москве.