Руй Витория

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Футбол
Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере
#Спартак
Футбол
Витория покинул «Спартак» вместе с четырьмя ассистентами
#Спартак
Футбол
«Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи»
#Спартак
Футбол
«Спартак» при Витории проиграл 7 из 11 матчей. Команда идет на девятом месте в РПЛ
#Спартак
Футбол
«Спартак» сказал о полной поддержке Витории: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит?»
#Руй Витория
Футбол
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
#Спартак
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри
#Спартак
Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро
#Спартак
У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин
#Руй Витория
Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл
#Спартак
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
#Руй Витория
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