«Спартак» сказал о полной поддержке Витории: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит?»

4 сентября главный тренер «Спартака» Руй Витория обсудил ситуацию в клубе с руководством. Об этом рассказал пресс-атташе Дмитрий Зеленов:

«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации».