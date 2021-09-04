Руй Витория
РПЛ
Спартак
«Спартак» сказал о полной поддержке Витории: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит?»
04 сентября, 14:30
4 сентября главный тренер «Спартака» Руй Витория обсудил ситуацию в клубе с руководством. Об этом рассказал пресс-атташе Дмитрий Зеленов:
«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации».
- Витория возглавил «Спартак» в мае-2021. До этого он полгода не тренировал.
- Сейчас «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ: три поражения, две победы и одна ничья.
- «Спартак» проиграл «Бенфике» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
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