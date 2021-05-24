До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов

Руй Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года и привез сразу четырех помощников. Все они работали в «Витории Гимарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре». До «Спартака» Витория был в Саудовской Аравии. Это первый выезд за пределы Португалии в рабочей карьере Витории.

Такая строчка в биографии Витории не понравилась Зареме Салиховой. Она вышла из совета директоров «Спартака», а потом высказалась о Витории. Считает, что Витория уехал из Европы только ради комфортных финансовых условий: «Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку».

Основные достижения Витории связаны с «Бенфикой». Он выиграл все возможные кубковые турниры, обыграл «Зенит» в плей-офф Лиге чемпионов, дважды взял чемпионат Португалии. Витория потерял работу в «Бенфике» из-за плохих результатов – команда упала на четвертое место. Но нашел новую уже через неделю. В январе 2019-го он уехал в «Аль-Наср».