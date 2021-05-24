До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
Руй Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года и привез сразу четырех помощников. Все они работали в «Витории Гимарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре». До «Спартака» Витория был в Саудовской Аравии. Это первый выезд за пределы Португалии в рабочей карьере Витории.
Такая строчка в биографии Витории не понравилась Зареме Салиховой. Она вышла из совета директоров «Спартака», а потом высказалась о Витории. Считает, что Витория уехал из Европы только ради комфортных финансовых условий: «Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку».
Основные достижения Витории связаны с «Бенфикой». Он выиграл все возможные кубковые турниры, обыграл «Зенит» в плей-офф Лиге чемпионов, дважды взял чемпионат Португалии. Витория потерял работу в «Бенфике» из-за плохих результатов – команда упала на четвертое место. Но нашел новую уже через неделю. В январе 2019-го он уехал в «Аль-Наср».
В «Аль-Насре» Витория был альтернативой Жардиму. Начал с чемпионства, ушел после провала
С увольнением Витории из «Бенфики» все было не так просто. Слухи отправляли его в «Аль-Наср» за несколько месяцев до отставки. СМИ писали, что Витория и сам думал об уходе из «Бенфики». «Аль-Наср» тоже выбирал: сначала основным кандидатом считался Жардим. Но он в итоге туда не поехал, а Витория сразу согласился на предложение.
Бывший футбольный журналист (сейчас работает в 433) Моатаз Шахд тогда подробно рассказывал в твиттере о той ситуации. Жардим прилетел в Саудовскую Аравию, но переговоры сразу пошли не так. «Аль-Наср» давал ему зарплату 12 миллионов евро – Жардим отказался. Оклад Витории оценивался разными инсайдами от 7 до 9 миллионов (чаще – 7).
Руй Витория объяснял мотивацию, зачем ему вообще нужно было это назначение. Говорил не о деньгах: «Я поехал в Саудовскую Аравию, чтобы приложить все возможные усилия. Думал, что можно выиграть в сложных условиях середины сезона. С командой, которая не была подготовлена нами. Мы победили в том чемпионате и очень этому рады».
Витория трепетно переживал моменты из того этапа карьеры. В августе 2019-го радовался промежуточному успеху: «Вчера сделали еще один шаг в нашем путешествии. Играли в сложных условиях. Еще одна веха в нашей карьере и истории клуба. Первый раз, когда «Аль-Наср» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии. Поздравляю и благодарю всех».
«Аль-Наср» под руководством Витории чаще всего играл по схемам 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Еще он постоянно давал шансы запасным. Полузащитник Абдель Азиз Аль Джебрин даже отдельно благодарил Виторию в интервью: «Понимаю, что некоторые игроки могут выходить меньше. Но хорошо, когда с упорной работой на тренировках всегда можешь получить шанс».
Еще во время работы Витории в Саудовской Аравии клуб выпускал видео об успехах. Там Витория назывался человеком, который написал историю. В «Аль-Насре» всегда мирно проходит большинство внутренних процессов. Когда Витория только приезжал в Саудовскую Аравию, он встречался с бывшим тренером Элдером Кристованом.
«Аль-Наср» благодарил Виторию даже после увольнения, но сразу после ухода Витории повалился по всем направлениям. В клубе обнаружились долги на 50 миллионов долларов. Министерство спорта нашло шесть серьезных нарушений в управлении клубом. В апреле 2021 года Мусалли Аль-Муаммар стал новым президентом «Аль-Насра».
Карьера Витории в Саудовской Аравии напоминала время в «Бенфике». Он выиграл чемпионат и Суперкубок, но в декабре 2020-го уходил из клуба уже на фоне серьезного турнирного провала. «Аль-Наср» занимал предпоследнее место в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб набрал всего восемь очков за десять матчей.
Решение об увольнении Витории принимал бывший президент Сафван Аль Сувайкет. Оно подавалось через взаимную договоренность. Это еще одна схожесть с увольнением из «Бенфики». Витория потом рассказывал, что они договаривались обо всем вместе с президентом «Бенфики», а тот потом озвучивал и подавал ситуацию.
Витория женился, чтобы жена приезжала к нему в Саудовскую Аравию
Перед отъездом в Саудовскую Аравию Витория официально женился. Витория и Сусана Барата жили вместе 15 лет, но не расписывались. За это время у них появилось трое детей. Семья осталась в Португалии, но жена собиралась навещать его в новой стране. Для этого и нужны официальные документы о браке. Потом они всей семьей отдыхали в Саудовской Аравии.
Витория подписал контракт с «Аль-Насром» на полтора года, но отработал год. Обычно он постоянно рассказывает о собственных достижениях в инстаграме. Публикует и обычные карьерные события (о «Спартаке» – уже) или поздравляет с днем рождения дочь. Через четыре месяца после назначения он временно возвращался из Саудовской Аравии в Португалию.
Тогда Витория тоже показал перелет в инстаграме. Написал там о семье и первом титуле: «Спасибо всем, кто помог мне в этом достижении. Всем, кто всегда был со мной – даже на расстоянии. Нелегко находиться вдали от тех, кто дорог нам больше всего нравится. Когда мы возвращаемся, то чувствуем, что оно того стоило!»
Работа в Саудовской Аравии – это исключение из карьерных правил Витории. Во время игровой карьеры он никогда не уезжал за пределы Португалии. В тренерской не меняет помощников – берет их с собой в любой клуб. Пока нет информации, возьмет ли он семью с собой в Россию.
Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года