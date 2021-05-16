«Успели на рейс в последний момент». «Спартак» шутит о попадании в Лигу чемпионов

Расклад перед 30-м туром РПЛ: «Спартак» (56), «Локомотив» (53). «Локомотив» имел на три очка меньше, но у него оставалось одно преимущество перед «Спартаком» – личные встречи. «Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в первом круге, но выиграл со счетом 2:0 матч второго круга. Поэтому при равном количестве очков выше вставал «Локомотив».

«Локомотив» играл с «Уралом», «Спартак» – с «Ахматом». Матчи проходили параллельно, поэтому каждое основное событие влияло на расклад по распределению мест в Лиге чемпионов. «Спартак» ни разу не падал со второго места, но был максимально близок к провалу. «Ахмат» выигрывал 2:0 после первого тайма.