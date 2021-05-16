«Успели на рейс в последний момент». «Спартак» шутит о попадании в Лигу чемпионов
Расклад перед 30-м туром РПЛ: «Спартак» (56), «Локомотив» (53). «Локомотив» имел на три очка меньше, но у него оставалось одно преимущество перед «Спартаком» – личные встречи. «Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в первом круге, но выиграл со счетом 2:0 матч второго круга. Поэтому при равном количестве очков выше вставал «Локомотив».
«Локомотив» играл с «Уралом», «Спартак» – с «Ахматом». Матчи проходили параллельно, поэтому каждое основное событие влияло на расклад по распределению мест в Лиге чемпионов. «Спартак» ни разу не падал со второго места, но был максимально близок к провалу. «Ахмат» выигрывал 2:0 после первого тайма.
Так развивалась ситуация в параллельных играх:
- 20 минута, «Ахмат» – «Спартак» – 1:0. Гол Ильина. «Спартак» в ЛЧ
- 31 минута, «Ахмат» – «Спартак» – 2:0. Гол Ильина. «Спартак» в ЛЧ
- 55 минута, «Ахмат» – «Спартак» – 2:1. Гол Промеса. «Спартак» в ЛЧ
- 83 минута, «Ахмат» – «Спартак» – 2:2. Гол Мозеса. «Спартак» в ЛЧ
- 89 минута, «Локомотив» – «Урал» – 1:0. Гол Рыбчинского. «Спартак» в ЛЧ, но при поражении уже не попадал бы в нее.
«Локомотиву» помогала ситуация, когда команда играла в большинстве. Еще в первом тайме две желтые карточки получил защитник «Урала» Аугустыняк. На 75-й минуте у «Урала» осталось девять человек – удалился Мишкич. «Урал» в этом матче ни за что не боролся: любой исход матча не влиял на его место в таблице (12).
Мы подробно рассказали о значении дубля Ильина в отдельном материале. Гол Рыбчинского выводил бы «Локомотив» в Лигу чемпионов, если бы «Спартак» не отыгрался. «Спартак» напомнил, что и в предыдущей игре совершал камбэк. Тогда он дважды забил «Химкам», хотя проигрывал 0:1 после первого тайма.
И пошутил, когда все-таки попал в Лигу чемпионов: