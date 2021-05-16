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#Владимир Ильин #РПЛ #Спартак #Ахмат

Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон

час назад

Официальный сайт «Ахмата»

Перед последним туром «Спартак» претендовал на второе место и попадание в Лигу чемпионов. Для этого хватало ничьей с «Ахматом» при любом результате в матче «Локомотива» и «Урала». Доменико Тедеско проводил последний матч на посту тренера «Спартака». «Локомотив» в параллельной игре не забивал до 89-й минуты.

Все положительные факторы для «Спартака» почти перечеркнул Владимир Ильин. Ему 28 лет. В этом сезоне Ильин показал рекордную для себя статистику – девять голов в РПЛ. До этого он забивал больше только в ФНЛ, когда играл за «Тосно» (14). В РПЛ у Ильина всегда было максимум четыре гола за сезон. Всего за карьеру он только два раза оформлял дубль в Премьер-лиге.

В матче со «Спартаком» Ильин забил два гола за 31 минуту. Эти голы чуть не лишили «Спартак» места в Лиге чемпионов. До конца матча «Спартак» отыгрался (2:2), а «Локомотиву» не помогла даже победа над «Уралом». Интересно, что в этом сезоне Ильин забивал и в ворота «Локомотива». Тогда «Ахмат» тоже победил – 3:2 в первом круге.

Ильин мечтал о сборной после серии голов. Каждое действие против «Спартака» – гарантия набора очков

В этом сезоне Владимир Ильин забивает сериями. В августе он выдал серию из трех подряд матчей с голами. Поэтому осенью Ильин ждал вызова в сборную России, но его не получил. Рассказывал: «Надеялся, что, учитывая всю ситуацию с нападающими, тренерский штаб обратит на меня внимание. Даст хотя бы шанс себя проявить».

Ильин только один раз за карьеру менял команду за деньги. Transfermarkt пишет, что в январе 2020 года «Ахмат» заплатил «Уралу» 435 тысяч евро. Однажды Ильиным интересовался «Зенит» – эти слухи подтверждал он сам. Потом объяснял, что не жалеет о сорванном переходе: «Где-то что-то не срослось».

твиттер «Ахмата»

Дубль Ильина в матче «Ахмата» и «Спартака» был гарантией успеха еще до финального свистка. Ильин никогда не играл в топ-клубах, но ранее его каждое результативное действие в играх со «Спартаком» всегда приносило победу. Ильин сделал голевую передачу – «Урал» выиграл у «Спартака» (2:1). Ильин забил гол – «Урал» опять выиграл у «Спартака».

Большую часть карьеры Ильин провел именно в «Урале». Там тоже была история, которая связана со «Спартаком». На примере матча «Ромы» и «Барселоны» он тогда рассуждал о ситуации в играх против «Спартака». «Рома» тогда отыгралась после счета 0:3. Ильин говорил, что все возможно: «Нам же не надо отыгрываться».

В матче «Ахмата» и «Спартака» из-за его голов отыгрывался соперник. Но Ильин хотя бы принес «Ахмату» ничью.

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Ильин 20
Ильин 31
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 54
Мозес 83
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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