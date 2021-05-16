Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон

Перед последним туром «Спартак» претендовал на второе место и попадание в Лигу чемпионов. Для этого хватало ничьей с «Ахматом» при любом результате в матче «Локомотива» и «Урала». Доменико Тедеско проводил последний матч на посту тренера «Спартака». «Локомотив» в параллельной игре не забивал до 89-й минуты.

Все положительные факторы для «Спартака» почти перечеркнул Владимир Ильин. Ему 28 лет. В этом сезоне Ильин показал рекордную для себя статистику – девять голов в РПЛ. До этого он забивал больше только в ФНЛ, когда играл за «Тосно» (14). В РПЛ у Ильина всегда было максимум четыре гола за сезон. Всего за карьеру он только два раза оформлял дубль в Премьер-лиге.

В матче со «Спартаком» Ильин забил два гола за 31 минуту. Эти голы чуть не лишили «Спартак» места в Лиге чемпионов. До конца матча «Спартак» отыгрался (2:2), а «Локомотиву» не помогла даже победа над «Уралом». Интересно, что в этом сезоне Ильин забивал и в ворота «Локомотива». Тогда «Ахмат» тоже победил – 3:2 в первом круге.