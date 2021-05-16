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Ахмат VS Спартак
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Ахмат - Спартак: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Спартак: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
Прошлые матчи
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
Спартак
2
Ахмат
0
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Спартак
3 : 0
Ахмат
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Спартак
3
Ахмат
0
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1
Спартак
3
30.03.2019
30 марта 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
30.03.2019
30 марта 2019
сб
16:30
Ахмат
1
Спартак
3
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Ахмат
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
1
Ахмат
2
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
19:30
Спартак
1 : 3
Ахмат
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
19:30
Спартак
1
Ахмат
3
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
19:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
19:30
Ахмат
1
Спартак
2
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Спартак
3 : 0
Ахмат
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Спартак
3
Ахмат
0
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Ахмат
0 : 1
Спартак
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Ахмат
0
Спартак
1
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Спартак
3 : 0
Ахмат
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Спартак
3
Ахмат
0
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:30
Ахмат
2 : 1
Спартак
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:30
Ахмат
2
Спартак
1
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:30
Ахмат
4 : 2
Спартак
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:30
Ахмат
4
Спартак
2
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Ахмат
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Спартак
1
Ахмат
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
Ахмат
1 : 0
Спартак
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
Ахмат
1
Спартак
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
Спартак
0 : 0
Ахмат
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
Спартак
0
Ахмат
0
10.03.2013
10 марта 2013
вс
12:30
Спартак
3 : 1
Ахмат
10.03.2013
10 марта 2013
вс
12:30
Спартак
3
Ахмат
1
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:30
Ахмат
2 : 1
Спартак
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:30
Ахмат
2
Спартак
1
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
Ахмат
2 : 4
Спартак
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:15
Ахмат
2
Спартак
4
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
19:45
Спартак
0 : 0
Ахмат
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
19:45
Спартак
0
Ахмат
0
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:00
Ахмат
2 : 0
Спартак
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:00
Ахмат
2
Спартак
0
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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25 февраля, 19:45
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