Ахмат - Спартак: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Спартак: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-

Прошлые матчи

14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
Спартак
2
Ахмат
0
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Спартак
3 : 0
Ахмат
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Спартак
3
Ахмат
0
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
Ахмат
1
Спартак
3
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:30
Ахмат
1
Спартак
3
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Ахмат
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
1
Ахмат
2
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 19:30
Спартак
1 : 3
Ахмат
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 19:30
Спартак
1
Ахмат
3
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 19:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 19:30
Ахмат
1
Спартак
2
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Спартак
3 : 0
Ахмат
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Спартак
3
Ахмат
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Ахмат
0 : 1
Спартак
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Ахмат
0
Спартак
1
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Спартак
3 : 0
Ахмат
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Спартак
3
Ахмат
0
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:30
Ахмат
2 : 1
Спартак
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:30
Ахмат
2
Спартак
1
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
Ахмат
4 : 2
Спартак
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
Ахмат
4
Спартак
2
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Ахмат
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
Спартак
1
Ахмат
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Ахмат
1 : 0
Спартак
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Ахмат
1
Спартак
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
Спартак
0 : 0
Ахмат
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
Спартак
0
Ахмат
0
10.03.2013 10 марта 2013 вс 12:30
Спартак
3 : 1
Ахмат
10.03.2013 10 марта 2013 вс 12:30
Спартак
3
Ахмат
1
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:30
Ахмат
2 : 1
Спартак
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:30
Ахмат
2
Спартак
1
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:15
Ахмат
2 : 4
Спартак
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:15
Ахмат
2
Спартак
4
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 19:45
Спартак
0 : 0
Ахмат
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 19:45
Спартак
0
Ахмат
0
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:00
Ахмат
2 : 0
Спартак
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:00
Ахмат
2
Спартак
0

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