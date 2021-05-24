Руй Витория
РПЛ
Спартак
Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года
6 минут назад
Руй Витория официально назначен в «Спартак». Его назначение утвердил совет директоров клуба.
Витория приходит в «Спартак» вместе со своими помощниками. Кто еще там будет:
- первый ассистент Арналду Тейшейра
- второй ассистент Сержиу Ботелью
- тренер вратарей Луиш Эштевеш
- тренер по физподготовке Паулу Моурау
Штаб Витории уже приступил к работе в «Спартаке». Знакомство с игроками пройдет в середине июня.
Витория дважды признавался лучшим тренером Португалии. Он выигрывал чемпионат Португалии и чемпионат Саудовской Аравии.
До декабря прошлого года Витория работал в клубе «Ан-Наср».
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