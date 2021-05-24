Руй Витория
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#Руй Витория #РПЛ #Спартак

Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года

6 минут назад

Руй Витория официально назначен в «Спартак». Его назначение утвердил совет директоров клуба.

Витория приходит в «Спартак» вместе со своими помощниками. Кто еще там будет:

  • первый ассистент Арналду Тейшейра
  • второй ассистент Сержиу Ботелью
  • тренер вратарей Луиш Эштевеш
  • тренер по физподготовке Паулу Моурау

Штаб Витории уже приступил к работе в «Спартаке». Знакомство с игроками пройдет в середине июня.

Витория дважды признавался лучшим тренером Португалии. Он выигрывал чемпионат Португалии и чемпионат Саудовской Аравии.

До декабря прошлого года Витория работал в клубе «Ан-Наср». 

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Источник:
твиттер «Спартака»
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