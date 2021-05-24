Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года

Руй Витория официально назначен в «Спартак». Его назначение утвердил совет директоров клуба.

Витория приходит в «Спартак» вместе со своими помощниками. Кто еще там будет:

первый ассистент Арналду Тейшейра

второй ассистент Сержиу Ботелью

тренер вратарей Луиш Эштевеш

тренер по физподготовке Паулу Моурау

Штаб Витории уже приступил к работе в «Спартаке». Знакомство с игроками пройдет в середине июня.

Витория дважды признавался лучшим тренером Португалии. Он выигрывал чемпионат Португалии и чемпионат Саудовской Аравии.

До декабря прошлого года Витория работал в клубе «Ан-Наср».