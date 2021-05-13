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#Квинси Промес #РПЛ #Спартак

Промес давно рекламирует барбершоп Тимати. С его парикмахером он подружился еще до перехода в «Спартак»

5 часов назад

Сайт «Спартака»

Квинси Промес прорекламировал в сторис инстаграма барбершоп рэпера Тимати «13 by Timati».

Инстаграм Промеса

И делает это Промес не впервые. В 2017-м он с снялся в рекламном ролике барбершопа.

Еще Промес фотографировался в футболке музыкального лейбла «Black Star», которым тогда владел Тимати.

Тимати ушел из «Black Star» в 2020-м, сохранив права на личный бренд и каталог песен. Еще Тимати забрал в свое ведение барбершопы и тату-салоны. А в бургерной у него осталась только доля. Тогда Тимати говорил, что он хочет развиваться по экономической модели Илона Маска, а не Google. Он обвинял партнеров, что они слишком увлеклись бюрократией.

Инстаграм Промеса

Парикмахер Промеса – любимец русских звезд и легионеров РПЛ. Они познакомились в Амстердаме

После возвращения в Россию Промес рассказывал, что первым делом пошел к своему парикмахеру: «В Амстердаме был локдаун, нельзя было постричься».

Парикмахер Промеса – Андо Степанян, у которого тоже есть связь с Амстердамом. В 2002-м он уехал туда из Еревана и научился парикмахерскому мастерству. В 2016-м Степанян начал работать в барбешопе Тимати (который тогда еще назывался Black Star). И он стрижет кучу звезд: Тимати, Егора Крида, Максима Галкина и Филиппа Киркорова.

Степанян и Промес познакомились, когда он еще играл в Нидерландах. Степанян в 2018-м рассказывал, что Промес приходил к нему стричься перед каждым матчем, и обычно Степанян предлагал ему вариант прически.

Инстаграм 13 by Timati

Помимо Промеса его клиентом был другие легионеры РПЛ: Ромуло, Эдер, Зе Луиш. Им как раз Промес и посоветовал Степаняна, который не очень любит футбол и был на матче один раз, когда Промес подарил ему билеты на игру «Спартака» и «Атлетика».

В 2021-м у «13» новые клиенты из «Спартака»: Йоррит Хендрикс, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

«13» сотрудничает и с ЦСКА. Можно получить скидку 10%, если предъявить клубную карту или абонемент.

Сам Тимати говорит, что болеет за Россию: «Мне нравятся ЦСКА, «Спартак» и «Динамо. Не могу кого-то выделить, дружу со всеми футболистами».

Ассоциация парикмахеров Нидерландов бесилась, что Промес праздновал гол, изображая барбера

После возвращения в «Аякс» Промес стригся у другого барбера, который однажды опубликовал в тиктоке видео с Промесом и другими футболистами «Аякса». Видео раздуло скандал, потому что тогда в Нидерландах был локдаун.

Промес с командой после гола ответили празднованием, как будто он стрижет машинкой. 

Ассоциация парикмахеров Нидерландов отреагировала на него негативно, подчеркивая, что футболисты не знают, насколько сложно без работы в локдауна. И парикмахер подчеркнул, что то видео в тиктоке было сделано до закрытия всех учреждений. 

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«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
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