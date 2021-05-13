Промес давно рекламирует барбершоп Тимати. С его парикмахером он подружился еще до перехода в «Спартак»

Парикмахер Промеса – любимец русских звезд и легионеров РПЛ. Они познакомились в Амстердаме

После возвращения в Россию Промес рассказывал, что первым делом пошел к своему парикмахеру: «В Амстердаме был локдаун, нельзя было постричься».

Парикмахер Промеса – Андо Степанян, у которого тоже есть связь с Амстердамом. В 2002-м он уехал туда из Еревана и научился парикмахерскому мастерству. В 2016-м Степанян начал работать в барбешопе Тимати (который тогда еще назывался Black Star). И он стрижет кучу звезд: Тимати, Егора Крида, Максима Галкина и Филиппа Киркорова.

Степанян и Промес познакомились, когда он еще играл в Нидерландах. Степанян в 2018-м рассказывал, что Промес приходил к нему стричься перед каждым матчем, и обычно Степанян предлагал ему вариант прически.